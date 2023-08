Az idei évben megnőtt az egy negyedévre jutó esküvők száma, s valahogy az életemben úgy alakult, mostanra már egészen profi lettem lánybúcsú szervezésében...

Nagyszerű érzés részt venni ezekben és látni a leendő menyasszonyok arcán a meglepetést vagy a menyegzőn az őszinte érzelmeket a tekintetekben. De mégsem érzem úgy, hogy mindenkinek házasodnia kellene. Vannak emberek, akik erről álmodoznak gyerekkoruk óta és olyanok is, akikre ha ránézek, tudom, összetartoznak, papír és minden felhajtás nélkül. Ezzel együtt nem tudom megérteni, miért divat sokaknál házasodni.

Nincs erre szükségem ahhoz, hogy teljes legyen az életem. Úgy látom, a házasság és a világraszóló lakodalom sokkal inkább társadalmi megfelelésből fakad, semmint szükséges. Mi lányok, mire felnövünk, rengetegszer halljuk, hogy majd, ha férjhez megyünk, majd ha gyerekünk lesz, akkor kezdődik az igazi élet. Lehet, hogy el is hisszük, hogy csak ez lehet a történetünk végkimenete. Szerintem nem így van.

Persze-persze mindig elhangzanak ilyen közhelyek, hogy az ember társas lény; s mindenkinek van egy párja. Egy közösségi oldalon megosztott szép tájképre írva is ugyanannyit jelentek mint itt. Bárki lehet boldog egy hivatalos anyakönyvi bejegyzés nélkül és nem feltétlenül van mindenkinek párja. De attól még nem kell bezárkózni és egy sarokba kuporodva sírni, vagy kihagyni programokat, közös ünnepléseket, mert nincs kinek fogni a kezét.

