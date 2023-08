– Két tisztán elektromos járművünk van, az elsőt négy éve vettük, a másikat idén tavasszal – mondta Torma-Balogh Barbara, balatonboglári vállalkozó. – Gazdaságos a fenntartásuk, a járműveket sokat használjuk helyben és a környéken árubeszerzésre. Balatonlelle, Siófok, Kaposvár és Marcali térségében használjuk, s háromhetente a fővárosba járunk velük.

Hovanecz Szabolcs látrányi vállalkozó első elektromos kis­áruszállítóját 2022-ben vásárolta Balatonbogláron. Szerinte megérte a váltás, mert sokat vezet, s nem mellékes, hogy miként alakulnak a költségek.

– A Kaposvári Vagyonke­zelő négy zöld rendszámos autót használ a városon belül a távhőszolgáltatással valamint a házkezeléssel kapcsolatos karbantartási, hibaelhárítási munkák elvégzéséhez – közölte Szaka Zsolt vezérigazgató. – Az elektromos autók városon belüli közlekedésre tökéletesen alkalmasak, feladataink ellátásához ideálisak.

Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója azt mondta: egy zöld rendszámos autójuk van, a középkategóriás plug-in-hibrid gépkocsit három éve vették, s kedvező tapasztalatokat szereztek. Egyik munkatársuk használja a járművet, s alapvetően két előnye van a gépkocsinak: a hasonló hagyományos benzines modellhez képest nagyjából fele költséggel üzemeltethető, s nem kell cégautóadót fizetni. A vállalat közel 20 kocsit üzemeltet, a flottában egy-két dízel van, a 90 százaléka azonban benzines. Jövőre legalább két benzines modellt akarnak vásárolni, s ha kedvező ajánlatot kapnak, akkor várhatóan egy újabb plug-in-hibridet is forgalomba állítanak.

Cégek is veszik

Horváth Péter, a barcsi Avermann-Horváth Kft. ügyvezetője elmondta: most benzines személyautókat használnak, de rövidesen tisztán elektromos gépkocsikat vesznek.

– A személyautósokon kívül egyre több vállalkozó is érdeklődik az elektromos járművek iránt – hangsúlyozta Máté Gergely, az Autó Máté Kft. ügyvezetője. – Nálunk az utóbbi két évben nagyjából 25 százalékkal nőtt meg az elektromos hajtáslánccal rendelkező gépkocsik iránti kereslet. Máté Gergely kiemelte: az alacsony fenntartási költség továbbra is meghatározó szempont, s azok is érdeklődnek a zöld rendszámos gépkocsik iránt, akik viszonylag rövidebb távolságot tesznek meg nap mint nap, így például a futárokon kívül többek közt a víz- és gázszerelők valamint a kereskedők is. Az ügyvezető hangsúlyozta: miközben a benzin és a gázolaj ára újra drágul, az áram ára nem ingadozik ennyire, a költségek kiszámíthatóbbak, könnyebb a tervezés.