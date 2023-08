Az elmúlt tíz évben nehézségek sorával kellett megküzdenie – köztük a templomfelújítás levezetése, az orgonafelújítás –, de mindig megmutatta a liturgia szépségét, a katekizmust, s közösségeket vezetett, illetve engedett működni a templomban. Ezekkel a szavakkal búcsúzott a szentimrések nagy családja nevében Rajnics Péter, a kaposvári Szent Imre-templom képviselő-testületének elnöke Tomanek Ferenc plébánostól, aki Marcaliban folytatja szolgálatát.

A világi elnök köszönetet mondott az itt töltött évekért, s kiemelte: számára Francsi atya tiszta szívűsége, széles körű műveltsége, valamint a hűsége volt a leginkább imponáló. Az atya sokszor megszólította a közösséget, de olykor nem talált halló fülekre a mondandója, tanácsot is kért gyakran, hiszen sokan azt gondolták, ugyanolyan, mint az elődje, a püspökké lett Varga Laci atya, ám megmaradt Ferenc atyának. Engedelmessége is példaértékű, elfogadta a főpásztori diszpozíciót. A zsúfolásig telt templom közössége előtt adtak át számára egy fotóalbumot, melynek képeit a mise után kivetítőn tekinthették meg a hívek, s a távozó plébános – aki káplánként kezdte Laci atya mellett –, köszönetképpen kapott egy elektromos rollert és különféle sportszereket. Tóthné Zelei Ida 10 szál fehér rózsával mondott köszönetet az atya itt töltött 10 évéért, Kerekesné Pytel Anna, a Szent Imre Kórus karnagya a vegyeskar nevében adott át ajándékot.

Ferenc atya megilletődve mondott köszönetet, megjegyezve: nem gondolta, hogy ilyen nehéz lesz a búcsú. Szeretett itt lenni, és örül, hogy hosszú listát nyújthatott át utódjának a közösségekről, jóllehet: itt kezdett el kopaszodni, megmaradó haja pedig őszülni. Útravalóul azt adta: szeressük továbbra is Istent, az egyházat, amely Jézus Krisztus titokzatos teste, éljük az istengyermekiséget annak tudatában, hogy egymásnak testvérei vagyunk.

A szentmise végén a távozó plébánosnak áldást énekelt a templom közössége, majd a kórusról közös csoportkép készült; a búcsú agapéval folytatódott. A Szent Imré-s híveket a jövőben a székesegyház papjai pasztorálják.