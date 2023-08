Folyamatosan járőröző ad-hoc faluőrség alakult nemrégiben Homokszentgyörgyön, miután az elmúlt hetekben elszaporodtak a betöréses lopások a dél-somogyi kistelepülésen.

Olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy több lopás is történt a faluban, melyek eléggé felborzolták a kedélyeket, a település ismert, megbecsült tagjaiból lett áldozat. Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették, hogy az elmúlt két hétben két tulajdon elleni bűneset is előfordult Homokszentgyörgyön. Egy alkalommal betörés és egy lopás fordult elő. A rendőrség a faluőrséggel kapcsolatban nem nyilatkozott, a településvezetőhöz irányította lapunkat.

Czinke János, Homokszentgyörgy polgármestere megerősítette a civil járőrözés tényét. – Nagyjából százan fogtunk össze, hogy segítsünk a közbiztonság fenntartásában a rendőrségnek. Természetesen a jogszabályi keretek között, mondta el a településvezető kérdésünkre. Hozzátette, amióta éjszakánként járőröznek Homokszentgyörgyön, a tolvajok sem serénykednek, hiszen csökkent a bűnesetek száma.

A polgármester elmondta, örül, hogy gátat szabtak a lopásoknak, de a bűnözők kilétéről nem nyilatkozott. Kiemelte: a rendőrségi nyomozást nem szeretné hátráltatni, s amíg nem bizonyosodik be az elkövetők személye, addig messzemenő következtetéseket sem szeretne levonni ügyről.