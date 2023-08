Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója elmondta, a vállalat életében továbbra is kiemelt szerepet látnak el a főidényben indított programhajók. A gyerekprogramokat kínáló varázshajókat eddig 6 ezer vendég vette igénybe, a bulihajókon pedig több mint 15 ezren szórakoztak. Ráadásul a programhajók augusztus 27-ig a tavalyinál is több indulási időponttal vehetők igénybe. Az augusztus 20-ai hétvégén pedig a Balaton-parti tűzijátékokhoz igazítva plusz hajókat is indítanak. A vezérigazgató hozzátette, hogy az online jegyvásárlások száma közel 30%-kal nőtt 2022-höz képest. A személyhajókon közel 50 ezren előre, a jegy.bahart.hu oldalon vették meg jegyüket.

Az adatok szerint népszerűek a sétahajók is: a kikötők versenyében Siófok vezet, ahol mostanáig 24 ezer utas lépett fedélzetre. A „nyár fővárosát” Balatonfüred követi, közel 23 ezer utassal, míg Keszthelyről több mint 18 ezren indultak. A legnépszerűbbek pedig a naplemente sétahajók. A menetrendi hajózásban leglátogatottabb továbbra is a Siófok‒Balatonfüred–Tihany útvonal, erre 153 ezren váltottak jegyet, valamint a fonyód–badacsonyi, amelyen idáig 140 ezren utaztak.

