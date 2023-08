Ezek a defibrillátorok a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát képviselik

Az OMV kutak alkalmazottjait folyamatosan képzik elsősegélynyújtásra, emellett az új készülékek felhasználására külön oktatást is kaptak

Riasztó adat, hogy Magyarországon évente 27 ezer haláleset történik hirtelen szívleállás miatt, ami napi 70 beteget jelent. Ez a szám azonban csökkenthető az időben megkezdett mellkaskompresszióval és a korai defibrillátor használattal. Az ilyen esetekben ugyanis rendkívül korlátozott a beavatkozásra rendelkezésre álló időablak. Amennyiben nincs segítség, percenként 10%-kal csökken az életben maradás valószínűsége. A gyors elsősegélynyújtással és defibrillátor-használattal ugyanakkor a beteg túlélési esélyét megháromszorozhatjuk.

Az autópályákon a nyári időszakban a nagy átmentő forgalom és a mentőegység számára nehezebben megközelíthető helyszín miatt különösen fontos, hogy elérhető legyen a képzett és felszerelt segítség. Mivel az OMV Hungária Kft. számára elsődleges a balesetmegelőzés és a vásárlói biztonsága, a cég úgy döntött, hogy 19 autópályák mellett található töltőállomására újraélesztő berendezéseket telepít.

A most telepített 19 defibrillátor a jelenleg elérhető legmodernebb technológiát képviselik, az orvosi elektronikai terén jól ismert japán vállalat, a Nihon Kohden termékei. A készülékek magyar nyelven folyamatosan segítik a felhasználót és a beteg túlélési esélyeit javítva már a mellkaskompresszió alatt képesek megvizsgálni a beteget és dönteni a sokk szükségességéről. Emellett defibrillátorok napi önteszteket hajtanak végre, így mindig minden pillanatban használatra készek. A telepített készülékek külön elektróda-csere nélkül, azonnal alkalmazhatóak gyermekekre is.

Amellett, hogy a most beszerzett készülékek nagy segítséget nyújtanak, az OMV a munkavállalóit is folyamatosan képzi, és biztosítja számukra elsősegélyoktatást. A defibrillátorok használatára az adott töltőállomásokon dolgozó kollégák külön képzést is kaptak, így szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak.

Az alábbi töltőállomásokon érthetőek el a defibrillátorok:

· H1773, M0 Szigetszentmiklós

· H2071, M0 Törökbálint

· H1988, M1 Arrabona bal

· H2056, M1 Bábolna bal

· H1971, M1 Bábolna jobb

· H1752, M1 Bicske jobb

· H1753, M1 Óbarok bal

· H2062, M3 Karácsond bal

· H2061, M3 Karácsond jobb

· H2066, M5 Inárcs bal

· H2065, M5 Inárcs jobb

· H2105, M5 Röszke bal

· H2104, M5 Röszke jobb

· H2095, M6 Dunaújváros bal

· H2096, M6 Dunaújváros jobb

· H2112, M6 Geresd bal

· H2111, M6 Geresd jobb

· H2087, M7 Kajászó bal

· H2086, M7 Kajászó jobb