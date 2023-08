A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása 2023. augusztus 26-án szombaton 15 órától augusztus 27-én vasárnap 22 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstop az elhúzódó hőség miatt, a jogszabályi lehetőséggel élve a teljes hétvégére felfüggesztésre került, tudtuk meg Lázár János az építési és közlekedési minisztertől. Részben ez is hozzájárulhat a hatalmas torlódáshoz a M7-es autópályán Budapestről a Balaton felé vezető oldalon.

Az utinform.hu közleménye szerint jelenleg a Törökbálint és Martonvásár között szakaszos torlódásokra és megnövekedett menetidőre készüljenek az arra közlekedők!

Nem véletlen, hiszen augusztus utolsó hétvégéjét, ebben a szép időben sokan szeretnék még kihasználni, ezért a Balaton a legjobb uticél ebben a kánikulában. A Balatonon egyébként még sok program várja a vendégeket, ilyen például a már negyedik napja tartó Strandfesztivál Zamárdiban, és az autós találkozó Fonyódon. Délután autós felvonulást is tartanak, amely érinti a 7-es főutat. 15.30 és 16.30 között haladnak majd el a 7-es főúton a 140-es km-től a 158-as km-ig. Útlezárás nem lesz, csak rendőri biztosítás.

Az építési és közlekedési minisztériumtól azt is megtudtuk, hogy a felforrósodott vezetőfülkében várakozás nemcsak egészségtelen, a továbbindulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja.