A Pénzár Árpádné elnök által vezetett, huszonegy fős barcsi és Vargáné Hegedűs Magdolna elnök irányításával működő kilencfős Csurgói Szívbeteg Egyesület összesen huszonnégy dobogós helyezést ért el, köztük tizenkét arany-, kilenc ezüst- és három bronzérmet szereztek a tizennégy sportágban megrendezett eseményen. A létszámok alapján kiszámított, összesített pontversenyben Csurgó lett a második, Barcs pedig a harmadik.

– Büszkék vagyunk az elért eredményekre, amelyek a két közösségben folyó munkát is minősítik – mondta lapunknak Vargáné Hegedűs Magdolna, aki ügyvezető elnökként az országos szövetségben is fontos feladatokat lát el. – A mi egyesületünk második alkalommal vett részt a találkozón, az ott szerzett tapasztalatok komoly pluszmotivációt jelentenek a részvevők számára – tette hozzá.

Mindkét szervezet tevékenységéről elmondta, hogy változatos programokkal segítik a testi-lelki egészség helyreállítását, illetve szinten tartását, emellett rendszeresen tájékoztatják a tagságot a szív- és érbetegségek helyzetéről, a betegségek gyógyításában elért eredményekről. Igyekeznek rendszeres testmozgási lehetőséget, orvosi ellenőrzés mellett végzett sporttevékenységet is biztosítani számukra.