Pierre, Luszi, Zserbó, Leila. Mindegyikük más-más fajta kutya, de egy dolog közös bennük, hogy terápiás ebként dolgoznak. Mindent megtudhattak ezekről a négylábúakról a gyerek a siófoki művelődési házban. Hegyi Emmának nem voltak idegenek az állatok, régebben kutyája, most nyuszija van. – Tapsi öt éves és nagyon jó volt ezeket a kutyusokat megsimogatni és sok információt tudhattam meg az állatokról – tette hozzá az Orosházáról érkezett fiatal. Lakos Judit, a foglalkozás vezetője megismertette a gyerekekkel, hogy mivel etethetik állataikat, milyen szükségleteik vannak. A kutyák mellett macskával, nyuszival, sőt még kígyóval is dolgozik. - Sok gyereknek nincs háziállata és meg szeretnénk ismertetni velük, hogy milyen igényei vannak például egy kutyának és miért okoz nekünk örömet, miért ad az életünknek egy keretet – mondta el a gyógypedagógus. Kiemelte: az állat-asszisztált foglalkozások segítenek a gyerekeknek a koncentrációban, a kommunikációban, a beszéd- és a finom motorika fejlesztésben. Megjegyezte: a koronavírus járvány alatt saját gyermekeinek is segített terápiás cicájuk, kislánya ölében dorombolva nyugtatta meg a középiskolai felvételi írása közben.