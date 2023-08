Biztos vagyok benne, hogy hozzájárul a betegek gyógyulásához is a tevékenységünk- tette hozzá a művész, aki elmondta azt is, hogy a társaság természetesen az évek során kicserélődött már, de vannak állandó és visszatérő tagok. A kaposvári Obornik András nyolc éve vendége a tábornak, feltöltődni, szalmai tapasztalatokat cserélni érkezik minden évben Siófokra. -Egy székesfehérvári kiállításom kapcsán kaptam meghívást a táborba. Szeretek felkészülten érkezni, a korábbi években már kimerítettem a kórházi témát, most egy balatoni strandon készült festményen dolgozom, remélem ez is elnyeri majd a szakmai zsűri tetszését-mondta el a nyugdíjas alkotó, aki legutóbb a nagyatádi alkotótáborban gyarapította ismereteit, Kertész Sándort és Kurucz Miklóst tartja mesterének.

– Nagyon fontosak azok a beszélgetések is, amikkel egymást segíteni tudjuk, mind szakmailag, mint emberileg-tette hozzá. Sturcz Tímea a fehérvári Bory -várat festi meg a táborban és a székesegyházról készít egy festményt. Szakál Antal tanítványaként több mint tíz éve tagja a társaságnak. -A mindennapjaimban is festészettel foglalkozom, csak egy kicsit más formában. Élményfestéssel foglalkozom, ami mostanában nagyon kedvelt tevékenység. Itt sokat tanulok a társaktól, és saját gondolataimat is megvalósíthatom – tette hozzá a székesfehérvári alkotó. Horváth Péter elmondta, hogy a tábor végén az elkészült munkákból válogat a kórház e célra szerveződött társasága, majd kiállítást is rendeznek a beválogatott munkákból.