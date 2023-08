Idén több mint 130 ezer gazdálkodó nyújtotta be a Magyar Államkincstár elektronikus felületén a KAP közvetlen támogatásokhoz szükséges egységes kérelmet. „Nem zárult azonban le az igénylés” – hívja fel a figyelmet Demeter Zoltán, a K&H Agrárüzletágának vezetője. „Az egységes kérelemben még nem tervezett, de azóta szükségesnek ítélt másodvetések bejelentését ugyanis legkésőbb szeptember 29-ig kell bejelenteni, az erre nyitva álló 15 napos határidőn belül.”

A közvetlen támogatásokra vonatkozó idei jogszabály módosítása azonban több kedvezményt is nyújt. Egyrészt a másodvetésekben is elegendő a növénykultúrákat nemzetség – és nem növénycsalád – szinten elkülöníteni, így jóval nagyobb mozgástér nyílik a fajösszetétel kialakítására. Másrészt azokat a másodvetéseket is figyelembe lehet venni, amelyek máshol és más méretben valósulnak meg, mint ahogyan azt a gazda eredetileg tervezte. Sőt, az eredetileg tervezettnél nagyobb másodvetés is elfogadható, amennyiben az nem növeli az igényelt támogatás mértékét.

Talajvédelem másodvetéssel

A termőföld megóvása a fenntartható mezőgazdasági művelés egyik alapját jelenti, ami magába foglalja a talajerózió elleni védelmet, a megfelelő tápanyagutánpótlást és az okszerű növényvédelmet is. A KAP-ban meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) 6. előírása szerint ezért a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után minimális talajborítást kell fenntartani. „Többek között a talajtakaró másodvetés megvalósítását segíti a K&H „zöld vetőmag” programja, amelyben a mezőgazdasági eszközöket lízingelő gazdák szerződéskötéskor környezet- és talajvédő vetőmag-keveréket kapnak. A vetőmag csomag mézontófű és olajretek keverékét tartalmazza, amely segíti a nitrogén megkötést, a tápanyag jobb és gyorsabb hasznosulását, illetve lazítja a talaj szerkezetét, amivel csökkenteni lehet a talajművelési költségeket” – mondta el Demeter Zoltán. „Mindennek a hátterét az adja, hogy a K&H elkötelezett a fenntartható jövő megteremtésében, ezért a magyar mezőgazdasági termelők egyik legfontosabb pénzügyi partnereként aktívan tenni kíván a fenntartható mezőgazdasági termelés megvalósításában és a hazai élővilág gazdagságának megőrzésében. A kampány indulása óta 23 zsák vetőmag csomagot biztosítottunk a partnereinknek, amely közel 1200 hektár bevetését fedezi” – tájékoztatott a szakember.