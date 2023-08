Ez főként abból adódik, hogy a hazai KKV-k még mindig kezdetleges informatikai megoldásokat alkalmaznak és ritkán fordulnak IT szakértőkhöz. De vajon miért pont az informatika marad le az üzletfejlesztés során? A szakértő szerint ebben radikális változásokat fog hozni a cégvezetők körében jelenleg zajló generációváltás, így hamarosan jelentős lemaradással szembesülhetnek azok a cégek, akik nem váltanak magasabb szintű informatikára.

“Jelenleg egy olyan generációt látunk a cégek élére kerülni, akik már a számítógép és internet korában szocializálódtak, így számukra egyértelmű az IT kiemelt szerepe az üzletfejlesztésben. Éles váltás ez a vállalkozások életében, mivel jelenleg a legtöbb KKV még mindig kezdetleges szinten kezeli az informatikát. Ebben az átállásban tehát rendkívül fontossá válik az IT szolgáltatók szerepe az elkövetkező években.” - fejtette ki Juhász Viktor az üzleti informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó iSolutions ügyvezetője.

Eddig sorsfordító pillanat kellett ahhoz, hogy a cégvezetők IT szolgáltatóhoz forduljanak

A szakértő meglepő tapasztalata, hogy a hazai KKV-k körében az általános gyakorlat még 2023-ban is az, hogy a rendszergazda szerepét nem egy informatikai szakember, hanem egy IT-hoz valamilyen szinten értő kolléga vagy ismerős tölti be. Az ő feladatköre rendszerint kimerül abban, hogy feltelepíti a gépeket, létrehozza az email fiókokat és tüzet olt, ha baj van. Ez a gyakorlat azonban hosszú távon komoly gondot okozhat, mivel előbb-utóbb eljön az a pont, amikor olyan probléma üti fel a fejét, ami tapasztalt IT szakember híján visszafordíthatatlan károkhoz vezethet.

“A legtöbb vállalkozás csak akkor keres fel minket, miután már megtörtént a baj. Zsarolóvírus támadás, szerverleállás, adatvesztések stb. Ezek persze nem pillanatok alatt történnek, sokszor hosszú évek rosszul vagy egyáltalán nem kezelt problémái. Az IT szolgáltató felkeresése pedig csak akkor jön képbe, amikor már tarthatatlan a helyzet. Én ezt amolyan sorsfordító pillanatnak hívom, ami késként lebeg minden vállalkozás fölött, ami nem fordít kellő figyelmet az informatikájára.” - magyarázta Juhász Viktor, az iSolutions ügyvezetője.

A magas fokú digitalizáltság miatt minden céges területet áthat az IT háttér

A külső szakértők megbízása nem ismeretlen modell a hazai cégek számára, de IT területen még kevesen ismerték fel a benne rejlő előnyöket. Pedig a KKV-k körében már évtizedek óta bevett gyakorlat például, hogy külső irodákat bíznak meg a könyveléssel a komplexebb pénzügyi szolgáltatások érdekében. Üzleti szempontból ma már hasonló jelentőséggel bír egy megbízható informatikai szolgáltató a vállalkozások életében, hiszen a rendszergazdai szolgáltatások mellett teljeskörű karbantartást, folyamatos felügyeletet, üzleti szintű tanácsadást és oktatást is kaphatnak tőlük a cégek, ami hosszú távon fontos versenyelőnyt jelenthet.

“Azt kell megérteniük a hazai cégvezetőknek, hogy már minden digitalizált. A partnerekkel, ügyfelekkel történő kommunikáció már elképzelhetetlen email vagy egyéb digitális csatornák használata nélkül, sőt, már a NAV-val is online kommunikálnak a vállalkozások. Ugyanúgy, ahogy a könyvelést vagy a pénzügyi döntéseket se hanyagolhatjuk el a vállalatvezetés során, úgy az informatikát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Hiszen ma már a működés minden területére negatív hatással van, ha nem megfelelő az IT rendszer.” - hívta fel a cégvezetők figyelmét Juhász Viktor.

Előnyben vannak az induló vállalkozások az informatikai érettség terén

Juhász Viktor, informatikai szakértő szerint hatalmas versenyelőnyben vannak digitalizáció szempontjából a most induló vállalkozások, hiszen már sokkal tudatosabban kezelik az informatikát és kiemelt figyelmet fordítanak rá az üzleti döntéshozatal során. Azonban hozzátette, hogy a régebbi cégeknek sincs késő a paradigmaváltásra, hiszen nincsen olyan vállalkozás, amit ne lehetne digitalizálni. Ehhez persze meg kell találni azt az informatikai rendszert, ami megfelel a cég igényeinek és a vállalati kultúrának. Ez egy olyan összetett feladat, amiben csak egy kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező IT szolgáltató segítheti a cégeket.

“Természetes, hogy aki a rendszerváltás előtt, vagy a 90-es években alapította a cégét még nem az informatikára helyezte a vállalkozás alapjait. Ez azonban mára megváltozott, így célszerű, ha már az első pillanattól áll a szervezet mellett egy szakértő IT szolgáltató, aki segíti az üzleti döntéseket.” - érvelt Juhász Viktor üzleti informatika szakértő.