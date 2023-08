– Lecsó lesz a holnapi ebéd és mondja a hőséget, így mindenképpen viszek dinnyét is – mondta el Kovács Károlyné, aki minden héten a piacon vásárol be. Boros Tibor már 490 forintért kínálta az őszibarackot. – Fonyódról hoztam egy barátomtól, szerintem én kínálom a legjobb árban, mindet el szeretném adni és jövő pénteken jövök újra – tette hozzá. Bazsák István második alkalommal hozta el akác, hárs és repcemézét a piacra. Egy fonott sapkában és színes kötényben várta vásárlóit, mézeit buzsáki terítőn kínálta. – Tizennégy éve méhészkedek Alsóbogáton és ebben a kosárban 5-10-15 százalékos kedvezmény kuponok vannak, amelyeket minden vásárló kap és két hónapig beválthatja nálam – tette hozzá. Aki megéhezett lazacból készült halburgert, frissen sütött pontypatkót is kóstolhatott. – Kedden nyitottunk és többféle friss halételt kínálunk, szombatra halászlevet is főzök – mondta el Kovács Csaba, a halbolt és büfé tulajdonosa.