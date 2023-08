Új, a kukorica betakarításához szükséges adaptert vásárol a Szabadság Zrt., a fejlesztésre csaknem 19 millió forintot fordítanak. A cég 175 hektáron termeszt kukoricát, ezen kívül 82 hektáron napraforgót is. Idén lecseréltek egy kombájnt is, a régi, tíz éves betakarítógép helyett új, nagyteljesítményűt használtak már a nyáron is. A beruházás 110 millió forintba került.