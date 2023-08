Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a jövő nemzedékének lelkében elültessük azokat a hazaszeretet, a bajtársiasság, az egymás iránti tisztelet, törődés magjait, amelyek a globalizációban elvesztek – mondta el Kátai Róbert alezredes, a MH 5. Területvédelmi Ezred ezredparancsnok-helyettese. Ezredüknek a fonyódi intézmény a második iskolája, amely a képzésben részt vesz. Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja az ünnepélyes aláírást követően elmondta: a magyar honvédség komoly fejlődésen ment át és komoly tudásra van szükség, amelyet a jövőben Fonyódon is megszerezhetnek a diákok. Kovács Gyula György, a MH 5. Területvédelmi Ezred ezredparancsnoka kiemelte: a magyar honvédség egy pályakezdőnek biztos megélhetést biztosít, de sokat nyernek akkor is, ha a tartalékos szolgálatot választják. – A visszajelzések szerint a katonaviseltek megállják helyüket, fegyelmezettek, összeszokott csapatot képeznek – mondta el a parancsnok. Hozzátetet: a jövőben több közös rendezvényt is szerveznek az iskolval és a diákoknak lehetőségük lesz számos versenyen is részt venniük. Horváth Péter, a centrum főigazgatója kiemelte: a fonyódi intézményben önszorgalomból már két éve oktatnak honvédelmi alapismereteket és a helyi önkormányzat biztos háttérrel segíti munkájukat.

Fotó: Kovács Tibor

– A fonyódi gimnáziumban és a szakképző iskolában 850 diák tanul és nagy öröm, hogy a képzési paletta most bővül az egyik intézményben – mondta el Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. Hozzátette: 2010 óta huszár bandérium működik Fonyódon Domina Barnabás vezetésével. – Legfiatalabb tagjuk öt éves és a legidősebb 55 éves, a helyi mellett országos rendezvényeken is részt vesznek – jegyezte meg az alpolgármester. Az intézmény igazgatója, Homor Judit elmondta: tizenöt éve van rendészeti képzés náluk és szeptemberben indul honvéd kadét képzés és az alap ösztöndíj mellett már a Béri Balogh Ádám ösztöndíjat is megkaphatják.

Csábító programok iskolán kívül is

A honvéd kadét közismereti képzés során a diákok honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Mindezek közben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Ebből érettségizhetnek is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. A tanórai elfoglaltság mellett sportlövészettel, küzdősportokkal, hagyományőrzéssel, hadisírgondozással, ejtőernyőzéssel is megismerkednek. A jövőben az öt éves honvéd kadét szakképzés technikumi képzése is elindul a fonyódi iskolában.