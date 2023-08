Reggel nyolcra érkezett a Kodály iskolába Pósa Tamás. A tizenegyedikes tanuló egy diákmunka-közvetítő vállalatnál dolgozik. – Múlt héten kezdtem, voltam a Gépészben, az Építőipariban is. A Táncsics­ban és a Gyakorlóban az a feladatom, hogy a raklapokról lepakoljam a könyveket, majd osztályonként szétpakoljam. Hamar megvagyunk vele, és általában a nyelvkönyvek a legnehezebbek – mondta el a munkájáról a diák. Rajta kívül a Kodály iskola pedagógusai, technikai dolgozói is részt vettek a pakolásban.

– Időben megérkezett minden, tíz órára szétválogattuk a 6000 kötetet – mondta el Oroszlán Mária pedagógus. Harmadik osztálytól a könyveket visszakérik, de két-három év után cserére szorulnak. – A gyerekek szeptember elsején, pénteken, az első tanítási napon kapják meg az új könyveket.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: augusztus 14-én mindegyik kaposvári iskolában megkezdődött a munka, augusztus 21-én alakuló értekezletet tartottak. A Kodály iskolába hat új kolléga érkezett, közülük három pályakezdő, mindannyian nyugdíjas pedagógusok helyére. Betöltetlen maradt a matematika és bármely más szakos, valamint egy ének szakos álláshely. Kiemelte: bízik benne, hogy hamarosan az új jogszabály végrehajtási rendelete is megjelenik, mert ez szabályozza a pedagógusok óraszámát.



Nincs kész a Gyakorló, máshol kezdik



Három, a kaposvári tankerülethez tartozó intézményben új igazgatót választottak nemrégiben. A Toldi tagiskolában Magyar László István, a kaposfüredi iskolában Patakiné Horváth Vivien, a toponári tagiskolában Schneiderné Bokor Beáta irányítja az intézményt a most következő tanévtől.

Mint ahogyan a Sonline.hu elsőként beszámolt róla, július 11-én a felújítás alatt lévő Gyakorló iskola tornacsarnokának tetőszerkezete hatalmas robajjal beomlott. Információnk szerint a tornaterem mellett az iskolai tantermek felújítása sem készült el a nyáron, így a diákok szeptember 18-áig több másik intézményben tanulnak. Úgy tudjuk, hogy a Klebelsberg kollégiumban is lesznek tanóráik a diákoknak.



Fotó: Muzslay Péter

Minden kaposvári elsős kap tolltartót



Az ünnepélyes városi tanévnyitó augusztus 31-én lesz a Klebelsberg kollégiumban, a tag­iskolákban szeptember 1-én nyolc órakor tartanak ünnepséget.

A kaposfüredi Benedek Elek Általános Iskola elsőseinek Szita Károly szeptember elsején ad át tolltartókat, a többi tagiskolában is aznap megkapják a gyerekek. – Összesen 3465 diák kezdi meg az iskolát a Kodály és tagintézményeiben, közülük 448 tanuló elsős lesz, az már látszik, hogy kevesebb elsős kezdi meg a tanulmányait, mint a korábbi tanévben – mondta el Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna. Megjegyezte: szeptemberre elkészül a Kodály iskolában egy új játszótér, amelyet a helyi önkormányzat támogatott.