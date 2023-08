KapoA város az idei évben is kiemelten nagy figyelmet fordított a közterületi virágágyásokra, amelyek közül több is megújult, teljesen új megjelenést kapott. A virágosítási programhoz évről évre csatlakoznak olyan magánszemélyek is, akik nem csupán a saját környezetüket teszik szebbé, de a város összképét is formálják.

Az idén augusztus 4. és augusztus 11. között lehet pályázni. Ezt követően a szakmai zsűri előre egyeztetett időpontban ellátogat a jelentkezőkhöz, így fontos, hogy minden pályázó megadja az elérhetőségeit.

Pályázni elektronikus úton e-mailben a [email protected] címen, postai úton a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Cseri út 16. címen, „VIRÁGOS HÁZ” megjelöléssel lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím), a kategória megjelölését (ház, ablak, erkély). Minden résztvevő oklevelet, a két kategória első három helyezett pedig ajándékot, valamint az ingatlanán elhelyezhető táblát is kap.