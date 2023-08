Az Ikon Genezis és egy Sió-völgyi olaszrizling az év bora Siófokon. Az idén 55 éves városban 55 facsemetét is ültettek augusztus 20-án Siófokkon, tűzijáték helyett ünnepi hang- és fényjátékkal emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről a Rózsakertben.

Ahogy minden évben, az idén is megválasztották Siófok borát, az eredményről a Bor és Kenyér Ünnepén számoltak be a hétvégén. A szakértőkből és a helyi képviselőkből álló zsűri még májusban eldöntötte, melyik lesz a város bora 2024-ben. A borkóstolókat ebben az évben is Evans Victoria magyar bajnok sommelier (borszakértő) segítette. A balatonboglári és a füred-csopaki borvidék kiváló pincészetei nevezték be a nedűiket, 12 fehéret és 13 vöröset. A fehérbor kategóriában a balatonszabadi Papp pincészet 2022-es olaszrizlingje találtatott a legjobbnak, a vörösek közül pedig a balatonlelle-rádpusztai Ikon borászat 2018-as Ikon Genezise.