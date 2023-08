Fotó: STRAND Fesztivál hivatalos

STRAND Cirkusz – mindenkire szerep vár

Miénk ez a cirkusz, itt mindenkire szer szerep vár – ahogy az LGT dala is tartja, vagyis a színpadon és a nézőtéren is bárki aktív részese lehet a cirkusz izgalmas világának. A koncertek között a Fővárosi Nagycirkusz és Kiss V. Balázs bűvész világszámokkal érkezik, míg a fesztivál területén a Karzat Színház és a Vándorvurstli, a Piros Orr Alapítvány bohócai, a Rippel Fivérek és számos zsonglőriskola várja a vendégeket. A STRAND rengeteg élményt ígér a közönségnek.

Két nagyszínpad egy helyen és még rengeteg helyszín

Sajátos ötlettel várja közönségét a STRAND Fesztivál. A balatoni panorámás, szabadtéri MOL Nagyszínpad mellett egy nagy és nyitott sátorban épül fel a Foodora Nagyszínpad. Itt a koncertek kora délutántól-hajnalig egymást érik. Ugyancsak koncertekkel várja a rajongókat a Borsodi Színpad, a Petőfi Színpad, a Telekom Kraft Színpad, a Kinley Stage és a Jagermeister Arena az éjjeli órákban pedig a Kraft Kertben Járai Márk a házigazda, itt alkalmanként 3-3 zenész ül a Tűbortűz mellé egy szál gitárral és szívet melengető dalokkal. Eközben a fesztivál túlsó végében a STRAND Kertmozi naponta két filmmel és popcornnal várja a nézőket.

A STRAND Ezúttal igazán izgalmas és friss, aktuális zenei produkciókkal rukkolt elő. A zárónapon, szombat éjjel a Purple Disco Machine első alkalommal lép hazai színpadra. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Grammy-díjas német producer napjaink egyik legkeresettebb művésze, akinek dalai a rádiók és a streaming platformok legnagyobb kedvencei.

STRAND Csúszda – 200 méter suhanás a közönség fölött

A STRAND Fesztiválon épül fel a Balaton minden bizonnyal legmagasabb tornya. A Magyar Honvédség közreműködésével működő, 25 méter magas komplexum tetejéről a bátor jelentkezők egy közel 200 méteres pályán csúszhatnak végig a közönség felett, a színpadok előtt. Szombaton a Valmar csapata is vállalkozik erre, a szerencsések pedig velük együtt csúszdázhatnak. A STRANDon lesz még óriáskerék, bungee jumping, katapult és természetesen dodgem is!

ARTPART – kortárs művésztelep a STRANDon

A STRAND szervezői a kezdetek óta nagy figyelmet fordítanak a kortárs képzőművészetre is. Ezúttal a fesztivál közepén egy igazi művésztelep alakul, hat konténerben számos galéria, rengeteg művész személyesen, a csodálatos alkotások pedig eredetiben láthatók, miközben a közönség a művészekkel együtt alkothat. Az ArtPart programban részt vesz többek között Bereczki Kata, Ef Zámbó István, Fehér László, Győri Márton, Labrosse Dániel, Marosi Panni, Shane54, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter. Ugyanitt kiállít a frissen Best of Balaton díjas balatonoffseason, a Főfotó Galéria és Az én lemezem fotókiállítása is látható lesz, ahol magyar sztárok mutatják be a számukra legfontosabb lemezeket.

UNICEF kampány az iskolai bántalmazás ellen

A STRAND Fesztivál elsőként csatlakozott az UNICEF programjához, amelyben zenészekkel emelik fel a hangjukat az iskolai bántalmazás ellen. A Halott Pénz, T. Danny, a Bagossy Brothers Company, Columbo és Lil Frakk mellett mások művész is részt vesz abban a kampányban, amely a STRAND összes színpadának kivetítőjén látható lesz négy napon át. „A magyar középiskolások 85 százaléka számolt be arról, hogy már zaklatták az iskolában, 66 százalékukat pedig rendszeresen érte vagy éri fizikai, lelki vagy verbális erőszak kortársaitól” – tárta fel a bullying aggasztó hazai elterjedtségét az UNICEF Magyarország felmérése. A gyermekjogi szervezet a téma fontosságára és súlyosságára igyekszik nyárvégi kampányával felhívni a figyelmet. Arra, hogy a szemlélődőnek is lehet felelőssége.

A legnagyobb kidobós

Csütörtökön a nagyszínpadok előtti küzdőtéren ezernél is több labdával indul az ország legnagyobb kidobós játéka! A tét igazán nagy: a győztes eldöntheti, hogy melyik aznapi koncertet szeretné párjával, barátaival együtt a színpadról végig nézni. A választék parádés, hiszen ezen a napon Azahrian, Beton.Hofi, Dzsúdló és Krúbi is koncertezik a STRAND nagyszínpadain!

Podcasterek és influenszerek a STRANDon

Először épül fel hazai fesztiválon olyan ház, ahol négy napon át a legismertebb influenszerek „laknak” majd. Az MBH Bank X PFR Influncer Club House délutántól-hajnalig interaktíív programokkal várja a fesztiválozókat. A szomszédos Kraft Kert színpadán pedig a Telekom PodcastFest népszerű podcastereket és vendégeiket vonulétatja fel:a Pamkutya, Kadarkai Endre, Zacsher Gábor, Ördög Nóri, Gyurta Dani és még a Besúgó sorozat sztárjai és alkotói is jelen a vízparti látványstúdióban.

StreetKitchen – a legjobb hazai food truckok

Egy fesztivál nem csak a zenéről, a „kulturális táplálékról” és az italokról szól. A STRAND szervezői a StreetKitchen csapatát kérték fel, hogy ők válasszák ki, mely éttermek, food truckok vegyenek részt a fesztiválon. A széles kínálat garantált és ma már az is, hogy minden konyha legalább egy ételt 2500 Ft-os ár alatt kell kínál.

A Balaton Ünnepe a STRAND-on

Augusztus 26-án, szombaton este a STRAND keretében rendezik meg az idei „Balaton Ünnepét”. Ezen a napon a fesztiválra várják a Best of Balaton neves kurátorait és az előző évek Best of Balaton ajánlatai mellett azt a 22 újat, akiket idén a közönség ajánlott a kurátorok figyelmébe. A MOL, az Index és az NBH Bank különdíjat is ad át a helyszínen.

