– Nagy szükség volt rá, hogy megújuljon, mert rettenetes körülmények voltak – mondta Varga Józsefné helyi lakos. – Akkora gödrök voltak, hogy két autó alig tudott elmenni egymás mellett. Kamionok járnak erre, teljesen tönkre tették az utat. Egy szakaszt már korábban felújítottak, és most ezt a részt is megcsinálták. Örülünk, hogy ez is elkészült.

– Most már elmondhatjuk, hogy Kaposfüreden a főbb útvonalak, az Állomás utca, a Kaposfüredi utca és a Szőlőhegyi út is megújult, csakúgy, mint a bolt melletti parkoló és a hozzá tartozó járda. Most a Szőlőhegyi utca csaknem 60 méteres szakasza készült el több mint 6,5 millió forintból – mutatta be a katolikus templom mögötti frissen aszfaltozott szakaszt Nagy Attila önkormányzati képviselő. A Szőlőhegyi utcában 400 méter hosszan találhatók lakóházak, az út maga több mint egy kilométer hosszan a Desedáig elér. Ez a település egyik legforgalmasabbnak számító útszakasza.

Örülnek a helybeliek, hogy jó úton járhatnak.