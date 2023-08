Sokan vettek részt a főzőversenyen, ahol mindenki saját anyagból gazdálkodott. Sokféle roma étel készült. Egy kikötés volt, hogy a punyát a helyszínen kellett elkészíteni.

Tatai Ferenc, a romák megyei elnöke elhozta a megye és a Barcs környéki roma közösségek üdvözletét. Minden szervezetüknél fő cél a roma hagyományok, különösen a roma kultúra megőrzése és az utódok részére történő átadása. Ezt szolgálta a mai nap is. Örül annak, hogy ilyen sokan eljöttek. Gratulált az ifjú focistáknak és a főző csapatoknak. Vámosi Róbertné polgármester asszony is üdvözölte a jelenlévőket. Ők is neveztek kis csapatával a főzőversenyre.