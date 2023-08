– Nem csak vásárolhatunk itt, hanem közösségi térként is funkcionál a piac és ez a kiállítás a tanulásról szól, a gombák világába nyújt betekintést – emelte ki az alpolgármester. A tárlaton 1910-es gomba szakellenőri tanúsítványba olvashatunk, valamint szárított gombákat is kézbe foghattunk. Azt is megtudhatják, hogy a taplógombából készült sapka télen fűt, nyáron hűt. – A piac olyan közösségi tér, ahol barátságok szövődnek és primőr hazai termékeket kaphatunk, valamint nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a ingyenesen bevizsgáltathassák a lakosok az erődben szedett gombákat – mondta el Róna Ágnes, a Kaposvári Nagypiac vezetője. Kiemelte: céljuk, hogy felnőtteknek és gyerekeknek is bemutassák a gombák fajtáit, felhasználási módjukat.

Egészséges, de veszélyes

Deák Attila gomba szakellenőr április óta heti négy napon reggel hat órától délután egy óráig vizsgálja az érdeklődőket. Elmondta: sok lakossági vizsgálatot végzek, de sajnos kevés a fiatal hoz gombát. – A foglalkozásokon kiemelt figyelmet szentelek annak, hogy bemutassam a gyilkos galócát, ugyanis ennek elfogyasztása után hosszú a lappangási idő és mire kiderül a mérgezés, szinte visszafordíthatatlan a szervezet károsodása – emelte ki a szakellenőr. A kiállításmegnyitón bevizsgált gombákból készültek finomságok, mint például róka-vagy szarvasgombás sajtok. A nagy melegben somból és bodzából készül szörpökkel csillapíthattuk szomjunkat