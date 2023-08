Csíkszentimrei diákok táboroznak Balatonberényben a héten. A balatoni településre augusztus 19–26-a között huszonhét székelyföldi gyermek és négy kísérője érkezett. Druskóczi Tünde polgármester elmondta: az erdélyi delegáció táboroztatását önkormányzatunk a Balatonberényért Egyesülettel közösen valósítja meg.

– A közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Bethlen Gábor Alapból csaknem egymillió forintot nyert az önkormányzat – mondta el a polgármester. Az elnyert forrásból a napi háromszori étkezést tudják biztosítani, de ezenfelül több programot is szerveztek a gyerekeknek.

Augusztus 20-án Keszthelyen a Festetics-kastélyt és a vadászati kiállítást tekintették meg a táborozó diákok. Kora este részt vettek az ünnepi szentmisén, melyre ők hozták Erdélyből az új kovásszal készült felszentelendő kenyeret. Hétfőn csillámtetoválást kaptak a gyerekek, de a légvár sem hiányzott a szórakozási lehetőségek közül, a délutáni nagy hőségben a strandolás nyújtott felüdülést számukra. A következő napokban a helyi és a környékbeli nevezetességeket, valamint a sümegi várat is megtekintik a táborozók.

Balatonberényi civileknek és vállalkozóknak köszönhetően friss gyümölcs, dinnye, de forró lángos és palacsinta is került a gyerekek asztalára. – 1996 óta él a testvértelepülési kapcsolat, éves váltásban hol náluk, hol nálunk táborozik a delegáció, az a célunk, hogy megőrizzük az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, valamint erősítsük a gyerekek érzelmi kötődését az anyaországhoz – mondta a tábor kapcsán a polgármester.



Fotó: Balatonberény! Fb