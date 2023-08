Péntek délután ismét szabadtéri mozival egybekötött jótékonysági családi pikniket szervezett az Ökumenikus Segélyszervezet a kaposvári Városligetben, az idén a negyedik évben egymás után. A cél az, hogy közösen megtöltsenek kétezer iskolatáskát országosan, és leghátrányosabb helyzetű gyermek is egyenlő esélyekkel vágjon neki a szeptemberi iskolakezdésnek. A nehéz helyzetben lévő családoknak a szeptemberi iskolakezdés nagy kihívást jelent.

– A Biztos Kezdet Gyermekház és az ökumenikusok munkája hatással van a város jövőjére, mert olyanoknak adnak lehetőséget, akik jövőképpel nem rendelkeznek – mondta Szita Károly polgármester, aki felidézte, hogy Kaposvár kivette a részét az ukrán menekültek támogatásából, óvodai, iskolai nevelést biztosítottak a háború elő menekülő gyermeknek. A város összesen több mint 50 millió forintot szán az őszi iskolakezdéskor a családok segítésére, az adományok jó része természetbeni támogatás.

– Nem riadunk vissza a segítői munkától, legyen a helyszín a szlovéniai árvíz vagy az ukrajnai háború – mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, aki arra is kitért, hogy Kaposvár dinamikusan fejlődő település. – Nagyon fontos az országos gyűjtés, van bőven listánk a rászorulókról, és bővíteni is tudjuk, ha elég adomány érkezik.

Tavaly már sikerrel járt az akció, megtöltötték az iskolatáskákat az adományozók jóvoltából, és ebből Kaposvárra 140 jutott, felelte kérdésünkre Bacza Barbara, a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője. Az alsós és felső tagozatos csomagok szinte mindent tartalmaznak, ami az iskolakezdéshez kell, a vonalzótól a füzetekig, a tolltartótól a kreatív eszközökig. Egy-egy csomag értéke 10-12 ezer forint körül mozog. A pénteki városligeti családi rendezvény közösséget teremtett, a nézők a Star Wars sorozat negyedik epizódját, az Új remény című filmet tekinthették meg.

A támogató a munkaerőpiac tudója

A rendezvény támogatójaként mutatták be a sajtótájékoztatón Berta Pétert, a magyar tulajdonú WHC-csoport ügyvezetőjét. HR szolgáltató cégként a kaposváriaknak is segítenek a munkaerőpiacon eligazodni, fejtette ki, és azt is megemlítette, hogy alapvető érték számukra az emberek segítése, ezért működnek együtt az ökumenikusokkal más területeken is.