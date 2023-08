2023.08.04-én a reggeli órákban különleges bejelentés érkezett a Balatonlelle Rendőrőrsre. Az állatot vélhetően a fotókon is látható műanyagládában dobták ki, azonban könnyedén szétrágta azt és kiszabadult, írja közleményében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. Az állat méretéből adódóan már ez sem volt egyszerű, ugyanis egy ekkora példánynak már komoly harapása lehet.

Fotó: Erdős Sarolta, BfNPI

Az aligátorteknős vagy harapós teknős (Chelydra serpentina) nevét is onnan kapta, hogy késéles, csőrszerű állkapoccsal rendelkezik, amellyel erőfeszítés nélkül képes felaprítani zsákmányát. Emellett a fajt könnyen felismerhetjük a farkukon megjelenő szarukúpokról, illetve a fiatal felnőtt egyedek esetében kisebb tüskék láthatók a gerinc és bordapajzsok mentén. A lábán lévő erős karmok szintén a zsákmány felaprításában játszanak szerepet. Az aligátorteknős különösen veszélyes állatfajnak minősül, legálisan kizárólag állatkertekben tartható.

Fotó: Erdős Sarolta, BfNPI

A Balaton-felvidéki Nemzeti park közleményéből az is kiderül, hogy az aligátorteknősök nem csak az emberre veszélyesek, hanem a természetes élővilágra is. A terráriumban tartható teknős jelentős méretűre növekedhet, így egyre nagyobb fenyegetést jelenthet a gazdáikra nézve. A balatonlellén talált példánytól is valószínűleg emiatt vált meg a gazdája, hiszen a talált "Teki" testhossza 70 centiméter volt.

Amennyiben szabadon engedett aligátorteknőst találunk, úgy járunk el a legjobban, ha értesítjük a megtalálás helye szerinti Nemzeti Park Igazgatóságot, aminek területileg illetékes természetvédelmi őre szakszerűen befogja az egyedet. Amíg ez megtörténik nem érdemes megfelelő eszközök nélkül kísérletezni a befogással, mert meglepő hajlékonyságának köszönhetően az állat harapásával könnyen sérülést okozhat.

A BfNPI munkatársaitól, Erdős Saroltától és Szabó Gábortól azt is megtudtuk, hogy a befogott teknősök chipet kapnak és ezt követően hivatalos engedélyeztetés után állatkertekbe, teknősparkokba kerülnek elhelyezésre.