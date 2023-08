Az egészséges életmódot támogatják a jelenleg is zajló kaposfői beruházások. Az önkormányzat mintegy 70 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán nemrég, melyből sport és szabadidőparkot alakítanak ki a falu központjában. Sétányt, játszóteret, röplabdapályát, kondiparkot építenek és egy életfát is elhelyeznek majd a Búzavirág és Kossuth utca közötti területen.

Ábel Melinda polgármester lapunknak elmondta, egy másik pályázatból 500 méteres futókört is építenek. A 30 millió forintos beruházás egyharmadát saját forrásból finanszírozza a település. – A fiatalokat és az időseket is szeretnénk megszólítani a fejlesztésekkel – hangsúlyozta Ábel Melinda. – Nagyon sokan költöznek ki a városból hozzánk, főleg a Búzavirág utcába, ahol gyakorlatilag gyermekes családok élnek. Szeretnék nekik olyan teret kialakítani, ahol jól tudják eltölteni szabadidejüket. A sportpark ráadásul az iskola mellett található, ezért majd a diákok is használhatják az ottani eszközöket és pályákat – tette hozzá a település vezetője.