Ijesztő és nehéz volt az első pár hét, amikor néhány éve külföldön kezdtem dolgozni. Szerencsére nyelvi problémáim nem voltak, eleinte... Viszont az első igazi munkahelyemen egy teljesen új dialektussal találtam magam szemben. Végzett vendéglátóipari szakemberként egy négycsillagos szálloda éttermébe kerültem, ahol egyedül kellett kiszolgálnom a nyári csúcsforgalomban érkező vendégeket. Megoldottam. Ha elakadtam, segítséget kérhettem a német anyanyelvű kollégáimtól, akik mindig kedvesen elmagyarázták más szavakkal. Ilyen ugyanis a napi munkában előfordult, ezt csak a főnököm nem tolerálta. Gyakran sváb szitkozódások közepette mérgelődött, mondván: „Hogy lehet, hogy Frau Rita még mindig nem ért?” Nem esett túl jól, hogy meg sem próbálta kimondani a vezetéknevem, mellbevágó volt, hogy teljesen dilettánsnak tartott csak azért, mert a nyelvjárását az irodalmi németem nem mindig értette. S kifejezetten megalázónak tartom ma is, amikor direkt munkahelyi szabályt hozott arról, hogy az éttermében nem lehetett magyarul beszélni. A stressz állandósult, egy súlyos betegség után fel is mondtam.

Nincs kolbászból a kerítés odaát sem, és nyilván az is igaz, hogy több százezer magyar dolgozót megbecsülnek külföldön. De még akkor is csak idegenek. A mindennapok nem olyan maguktól értetődőek olykor. Ezért is rossz üzenet, ha egy helyi politikus a külföldi munkavállalókkal kapcsolatban tart demonstrációnak is beillő sajtótájékoztatót az út szélén önös érdekből ott, ahol százával dolgoznak vendégmunkások.