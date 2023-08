Látványfőzés, egzotikus fűszerbemutató, önimsermeti sétán kívül karmatisztitó és áldásadó séta is színesiti a programot a Krisna völgyben, ahová a somogyiakon kívül pécsi, szegedi látogatók is érkeztek.

Gőri István kommunikációs referens kérdésünkre elmondta, hogy a hétvégén közel ezer látogatóra számítanak. Vasárnap délben védikus esküvőt is rendeznek, illetve az érdeklődők többek közt édességeket kóstolhatnak várásorlhatnak. Ezek között olyan küönlegességek is megtaláhatóak, mint a gaja, a datolyagolyó, vagy akár a sandesh. Aki vásároni akar, azoknak is érdemes feleresni a rendezvényt, hiszen kozmetikumokat, kulacsokat, kancsót, fűszereket, füstölőket is kaphatnak az eseményre kilátogatók.