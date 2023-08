Az első fordulót követően még három somogyi együttes van versenyben a MOL Magyar Kupában: a csoportrivális Dunaújvárost hosszabbítás után legyőző Kaposvári Rákóczi FC, a hazai pályán a Siklóst kiejtő AC Nagybajom, valamint az idegenben magabiztos győzelmet arató Nagyatádi FC. Vármegyénk együttesei ebben a fordulóban sem szeretnének búcsúzni a sorozattól, amely a következő körben indul majd be igazán, hiszen ekkor, – a legjobb 64 között – csatlakoznak az első- illetve a másodosztály klubjai, s megszűnik a területi elv alapján történő sorsolás. Ehhez már csak egy lépésre vannak csapataink, melyek közül egyedül a Nagyatádi FC élvezheti a hazai pálya előnyét, ugyanis a nagybajomiak a fővárosba, míg a kaposváriak Sárbogárda utaznak.

A papírforma alapján a Kaposvári Rákóczi FC együttesére vár a legkönnyebb feladat, ugyanis az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő zöld-fehérek szombaton 16.30 órakor a Fejér vármegyei első osztályban érdekelt Sárbogárd SE otthonában lépnek pályára. Az osztálykülönbségnek pedig meg kell mutatkoznia, még akkor is, a kaposváriak ebben az évadban nem nyertek mérkőzést a rendes játékidőben. A bajnokságban ugyanis egy vereség és három döntetlen áll a nevük mellett, míg a MOL Kupa első fordulójában a kétszer tizenöt perces hosszabbítás utolsó pillanataiban Babinszky Bence bombagóljával döntötték el a továbbjutás kérdését.

– Egyértelmű célunk a továbbjutás, hiszen a kupa minden csapat számára egy kiugrási lehetőség – fogalmazott Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Sárbogárdon jó körülmények között tudunk majd játszani, s egy győzelemmel szeretnénk önbizalmat szerezni a következő két bajnoki mérkőzésre. Az előző idényben is sikerült továbmennünk ebből a körből, s Kaposvárra hoztuk a későbbi győztes Zalaegerszeget. Ezúttal is szeretnénk megmutatni egy magasabb osztályban szereplő együttes ellen, hogy mi van bennünk.

Ehhez Sárbogárdon keresztül vezet a Rákóczi útja, ami nem lesz túl könnyű és akadálymenetes, hiszen a Fejér vármegyei bajnokságban érkelt gárda az első körben, ugyancsak hazai pályán a sok volt kaposvári labdarúgóval felálló Dombóvár FC-t búcsúztatta, egygólos hátrányból felállva, s a bajnokságban is egy fölényes, négygólos győzelemmel nyitott a Kápolnásnyék ellen.

Az AC Nagybajom gárdájára sem vár könnyű feladat, hiszen Horváth Péter tanítványainak szombaton 17.30 órától műfüvön kell megmérkőzniük a Budapesti I. osztályban szereplő Csepel UFC együttesével a fővárosban. A kupában rendre jól teljesítő nagybajomiak ettől a feladattól sem riadnak vissza, hiszen szeretnének dicsőséget szerezni városuknak.

– Az idén is az volt a célunk, hogy főtáblára kerüljünk, ez sikerült – mondta Horváth Péter, az AC Nagybajom vezetőedzője. – A vezetőség szeretné, hogy az országos szinten is szóba kerüljön Nagybajom, ezt évről-évre igyekszünk teljesíteni, hiszen folyamatos szereplői vagyunk a Magyar Kupának, melyben most egy erős ellenfél vár ránk, ráadásul idegenben. Sajnos, Budapestre nem a legerősebb keretünkkel tudunk elutazni, sok lesz a hiányzónk, főként a támadószekcióban, de így is mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el, nem fogjuk könnyen adni magunkat. Az is nehezíti a helyzetünket, hogy műfüvön játszunk, s az időjárás sem lesz kegyes az előrejelzés szerint. Erős ellenfél vár ránk, melynek tengelyét viszonylag idősebb játékosok alkotják, az utánpótlásból felkerült fiatalok pedig széleken szerepelnek. A Csepel viszonylag korszerű, gyors focit játszik, főleg a támadóharmadban.

Az egyetlen csapatunk, amely élvezheti a hazai pálya előnyét, a Nagyatádi FC. A Mudin Imre Sportcentrumba ezúttal az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt, több NB I.-es múlttal rendelkező labdarúgót is a soraiban tudó Dunaföldvári FC vendégeskedik vasárnap 16.00 órától.

– Az ellenfél keretét sok rutinos játékos alkotja, akinek nem okoz az nehézséget, hogy egy alacsonyabb osztályban szereplő csapat ellen, idegenben is jól játszanak – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Ismerjük a Dunaföldvárt, melynek még a második sorában is olyan labdarúgók vannak, akik korábban gólkirályi címet szereztek. Egy jól összerakott, jól menedzselt csapat, hosszú kerettel bíró csapat lesz az ellenfelünk, amely ellen próbálunk meglepetést okozni. Nálunk is vannak rutinos játékosok, ezt, illetve a hazai pályát ki kell használnunk. Azzal nem foglalkozunk, hogy szerdán bajnoki meccsük van, a legerősebb csapatukra készülünk. A meccs elején a biztonságra törekszünk majd, megnézzük, mik a sebezhető pontjaik, amikre rá tudunk tapintani.

A nagyatádiaknak az előző fordulóban fordított előjellel kellett megbirkózniuk az osztálykülönbséggel, hiszen akkor a Fejér vármegyei II.-es Baracs ellen, idegenben léptek pályára. Akkor magabiztos sikerrel zárták a fordulót, ezúttal pedig szeretnének meglepetést okozni, s kiejteni egy NB-s porondon szereplő gárdát.

A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén előbb kétszer tizenöt perces hosszabbítás következik, de ha ez sem vezet eredményre, akkor büntetőkkel kerül ki a párharc nyertese.