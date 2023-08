A Balaton körül számos fantasztikus kilátópont található, ahonnan augusztus 20-án tökéletesen láthatók a tűzijátékok. Ráadásul a legtöbb, romantikus randihelyszínként is kiváló.

Balatonföldvár: A balatonföldvári kikötő és a közeli strandok nagyszerű helyek a tűzijáték megtekintéséhez. Kezdés: 21 óra.

Balatonszemes: Idén augusztus 20-án a szemesi focipályán várják a színes petárdák szerelemeseit. Kezdés: Kb. 22 óra.

Balatonlelle: Balatonlellén a Móló sétányon lövik fel a tűzijátékot, így a Balaton-parton látható a legjobban. Kezdés: 21 óra.

Fonyód: A fonyódi kikötőben láthatjuk a legjobban a tűzijátékot, de a megújult Panoráma sétány (Szaplonczay sétány) is remek hely a tűzijáték megtekintéséhez. Kezdés: 22 óra.

Balatonberény: A helyi strandon, vagy a Bélatelep melletti dombon található kilátópont jó hely lehet a tűzijáték nézésére. Kezdés: 21.30

Keszthely: Keszthelyen a Festetics-kastély parkja, vagy a Helikon park partján található sétányról is gyönyörű rálátás nyílik a tóra, ahonnan csodálatosan látható a tűzijáték. Kezdés: 21 óra.

Szigliget: Szigligeten a Várhegyen található Szigligeti Várból fantasztikus kilátás nyílik a Balatonra, ahonnan csodálatosan látszik a tűzijáték. Kezdés: ???.

Zánka: Zánkán a strandról tökéletesen látható a tűzijáték, ahogy a tó felett szóródik szét. Kezdés: 21.30.

Balatonfüred: Balatonfüreden a Tagore sétány és a móló is kiváló kilátást biztosít a tűzijátékra. A Tihanyi-félsziget felé vezető út mentén található panoráma pontokról pedig egyedülálló kilátás nyílik a tűzijátékra. Kezdés: 22 óra.

Csopak: Csopakon a strand és a móló kitűnő kilátást nyújtanak a tűzijátékra, de a közelben található kilátókból is gyönyörű a látvány. Kezdés: 21.30.

Alsóörs: Az alsóörsi mólónál vagy a kikötőben található szabadstrandokról csodálható meg a tűzijáték. Kezdés: 22 óra.

Ezek a helyszínek mind kiváló kilátást biztosítanak a közeli tűzijátékra. Érdemes korán érkezni, hogy jó helyünk legyen. Ne felejtsd el a fényképezőgépet vagy az éjszakai fotózásra beállított mobiltelefont, hogy megörökíthesd az ünnepi pillanatokat!

Figyelem, itt már 19-én is élvezheted a tűzijáték parádét!

Balatonboglár: Balatonbogláron 2023. augusztus 19-én, a Platán strandon látható a tűzijáték. Kezdés: 2023. augusztus 19., 22 óra.

Balatonfűzfő: Balatonfűzfőn 2023. augusztus 19-én Strand Partyt rendeznek a Föveny strandon, ahol nem tűzijáték, hanem látványos víz- és fényjáték szórakoztatja a közönséget. Kezdés: 2019. augusztus 19., 22 óra.

A balatoni tűzijáték nem csak a szárazföldről, de a vízről nézve is varázslatos. Képzeljük csak el: a nyugodt vízen ringatózó hajó, a csillagok alatt, a tűzijáték színes fényeinek kíséretében... A tűzijátékokat általában időben eltolt kezdéssel lövik fel, ami lehetővé teszi, hogy a hajón vagy vitorláson tartózkodók egymás után több helyszín fényjátékát is megcsodálhassák. Így akár órákon keresztül is gyönyörködhetünk, ráadásul elkerülhetjük a parton összegyűlő tömeget, és a tűzijátékot kényelmesen, nyugodt környezetben élvezhetjük. S, hogy még ezt is lehet fokozni? A Balaton vízének sima felszínén a tűzijáték színes fényei tükröződnek, így a látvány még lenyűgözőbb, s így válik a balatoni nyár igazán felejthetetlenné!

forrás: likebalaton.hu