A célegyenesbe értek az üveggyár kivitelezésének nagyjából tavasz közepe óta tartó előkészítésével. A földmunkák korábban lezárultak, az elmúlt hónapokban a kivitelezővel és a beruházóval azon dolgoztak, hogy a tényleges építési munkák is el tudjanak kezdődni, és mostanra ennek fizikai és adminisztratív akadályai elhárultak, mondta szerdán a helyszínen Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Megmutatta, hogy mind a felvonulási területen, mind a gyárterületen elindultak az építési munkák. Az első 2-3 hónapban épül fel a felvonulási terület, ott szállások, szociális helyiségek, irodák, raktárak, tesztlaborok, kiszolgáló funkciót betöltő épületek kapnak helyet.

Fotó: Lang Róbert

– Holnap helyezzük el az első adag betont, ami közvetlenül a gyár építéséhez kapcsolódik – mondta Baris Özek, a generálkivitelező cég építésvezető-helyettese. – Először a felvonulási területen az iroda és szállásépületek készülnek el az alkalmazottaink részére. Jelenleg 100 alkalmazottal dolgozunk. Amint felépülnek a szálláshelyek, dolgozóink elhagyják a kaposvári és környékbeli hoteleket, és mindenki a felvonulási területen fog lakni. Három hónapon belül 1200 ember lakik majd ebben az átmeneti városban. Most dolgozunk a csatornarendszeren és készülünk a következő őszi-téli időszakra. Holnaptól indul a betongyár, az építéshez szükséges betont ott fogjuk előállítani.

A toborzásban több helyi munkaerő közvetítő irodával is együttműködnek, és az a cél, hogy minél több kaposvári és környékbeli munkavállalót tudjanak foglalkoztatni, tette hozzá Dombi Péter. A kivitelező cégnek már lett néhány helyi alkalmazottja, és elégedettek azokkal a könnyű és nehézgépkezelőkkel, akiket Kaposváron találtak, erősítette meg Baris Özek.

Egész Somogyra kiterjesztették a toborzást Az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő mennyiségű munkaerő biztosítása, ebben együttműködnek a Somogy Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával, emelte ki Dombi Péter. Jelenleg 103 építőipari munkás toborzása zajlik, az első feladatuk a betonozás és a betonalap zsaluzás lesz. Elsődleges, hogy szakképzett építőipari munkásokat találjanak. Több körös tájékoztatást tartottak a foglalkoztatási főosztállyal közösen az érdeklődő munkavállalóknak, és eddig összesen négyen vállalták, ők szeptemberben kezdenek. Mivel kevés volt a jelentkező Kaposváron, kiterjesztették a keresést Somogyra. A bejárás nem okozhat gondot, ezért húzzák fel a szállásépületeket. A szállás és a napi háromszori étkezés is a dolgozók juttatásának részét képezi, és a teljesítménytől függően emelkedhet a bérezés.

Fotó: Lang Róbert

Változatos munkaköröket kínálnak

Az építőmunkásokon kívül egyéb pozíciók betöltése is szükségessé válik. Továbbra is várnak könnyű- és nehézgépkezelőket, szükség lesz irodai kisegítőre, mérőemberre, gépésztechnikusra, villanyszerelőre, gépész szakmunkásra, raktárvezetőre, vasbetonszerelőre, takarítóra és mosodai kisegítőre. Szellemi foglalkoztatottak felvételét is tervezik, ilyen a könyvelő-bérszámfejtő, tolmács, jogász, anyagbeszerző. Később szükség lesz projektmenedzser asszisztensre, fejlesztő-tervező és lebonyolító mérnökre, HR munkatársra, építő- gépész- és villamosmérnökre, vámfelügyelőre, szállításszervezőre, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi felügyelőre, és biztonságvédelmi technikusra is. Jelentkezni a kivitelezőnél, a foglalkoztatási főosztályon és helyi munkaerő közvetítőknél is lehet.