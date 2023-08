Gyakorlott sakkozónak is furcsa lehet első látásra Lázár Zoltán egyedi figurás sakk-készletével játszani. A világos bábuk egyiptomi köntösben, a sötétek római hadseregként vonulnak a hieroglifákkal díszített táblán.

– Gyerekkorom óta érdekelt a sakk, egészen kicsi voltam, amikor otthon találtam egy sakk-készletet. A családban sajnos senki nem tudott sakkozni, egy idős falubeli bácsit kért meg édesanyám, hogy tanítson meg rá – mondta Lázár Zoltán. Főiskolára járt, amikor megvásárolta az első számítógépét, s azon folytatta a sakktanulást. Kollégistákkal, barátokkal, számítógép ellen játszott. – A sakkozás nagyon fontos az elme karbantartásához. Gyakran hallunk a testedzésről, a táplálkozásról, ám nem beszélnek arról, hogy mennyire fontos az elmét is tornáztatni. A sakk kiváló rá, nagyon jó térlátást is ad, hogy észrevegyük a különböző helyzeteket, és a stratégiai gondolkodást is fejleszti. Látszik is azokon, akik idős korban is sakkoznak, hogy mennyire jól vág az eszük – hívta fel a figyelmet a sakkozó, aki húsz éven át harcművészettel is foglalkozott és ebben is segítségére volt a sakkstratégia. Lázár Zolán szerint a hétköznapi élet során is hasznosítani tudjuk a sakktudást.

Lázár Zoltán mindig is egy egyedi sakktábláról álmodozott, olyanról, aminek minden eleme különleges és közel áll a szívéhez. – Az egyiptomi kultúra mindig nagyon érdekelt. Izgalmasnak találom – mondta. – A mai napig vannak megmagyarázhatatlan dolgok, illetve újabb és újabb felfedezések a Nílus völgyében. A bábuk kifaragása túl nagy feladat lett volna, ezért az interneten néztem körül, hogy mit találok. Ez máris egy stratégia, hogy felmérem, mire vagyok képes. Tudtam, hogy faragni nem tudok, így megrendeltem a figurákat. A tábla viszont teljesen saját készítésű. Megnéztem, milyen díszítőelemeket használhatnék. A piramisok és a nagy szfinx sem maradhatott ki, díszítőelemként jelen vannak az istenségek mellett – mutatott a táblára, amelynek világos mezőin különböző hieroglifák találhatók.

– Ha megfelezzük a táblát, vagyis a sötét és a világos két oldalát vesszük, akkor az tükörképe az egyik a másiknak. A tábla doboza is saját készítésű, egy tervezőprogram segítségével valósítottam meg. Az egyiptomi seregben a huszár helyett Hórusz istenség sólyomalakja áll, a bástya pedig egy totemoszlop. A másik oldalon egy rendes kőépítménybástya található. A királyt a fáraó és felesége testesíti meg az egyiptomiak részéről. A rómaiaknál a császár és felesége. Az egyiptomiaknál a futók pedig írnokok – mutatta be az érdekes játéktáblát az alkotó. Mivel a bábuk eltérnek az alapvető sakk-készlet figuráitól, ezért nagyon nehéz játszani.



Párjával próbálta ki a készletet

– Különböző megnyitásvariációkat szoktam az egyiptomi-római sakk-készlet segítségével kirakni – mondta a kaposvári férfi. – Ha valami új variációt tanulok, azt mindig kirakom gyakorlásképpen, de teljes játékot nem szoktam rajta játszani. A párommal már játszottunk egy partit, amikor elkészült.

Lázár Zoltán azt is elárulta, hogy már a következő egyedi sakktáblán töri a fejét, amelyet a tenger és a kalózok inspirálnak: a karibi vízi rablók világa jelenne meg a sakktáblán.



Fotó: Muzslay Péter

Hasznos tudás

– A hétköznapokban is hasznos lehet a sakktudás, sőt a szerelemben is – mondta a sakkozó. – Egy ismerkedésnél is kidolgozhat egy fiú stratégiát arra, hogyan szólítja meg a lányt, mivel kelti fel a figyelmét. Arra érkezik egy reakció, amire eredményesen léphet tovább.