Remek strandbulival folytatódik augusztus 4-6 között a BalatONkoncert ’23 a fűzfői Tobruk strandon, ahová már harmadszor látogat el a különleges vízi színpad amelyen tucatnyi műsort rendeznek. A fűzfői program jelentős része a retró jegyében pörög, hiszen a sztárokat felvonultató névsorban megtalálhatjuk a ’90-es évek legnagyobb hazai slágergyárosait, hiszen fellép többek között a V-Tech, a 4F Club és a Happy Gang. Ugyanakkor a mai zenéket kedvelők sem maradnak kedvencek nélkül, hiszen a sztárparádét többek között a Lóci Játszik, G.w.M és Cserpes Laura egészíti ki. A fűzfői minifesztivál a legkülönlegesebb hangulatú valamennyi hazai esemény közül, hiszen ezt a vízből, pancsolás közepette lehet végigélvezni. Ugyan mi lehet nyáriasabb ennél?

A fűzfői strandbuli után következő füredi programsorozat a Borhetek eseményéhez kapcsolódik, így a Tagore sétányon végighúzódó boros standok között szabadon maradó partszakaszon, közvetlenül a part mellett zajlanak a koncertek augusztus 11-13 között. Péntek este az Anna and the Barbies és Keresztes Ildikó, szombaton pedig Paulina és zenekara gondoskodik a forró nyáresti hangulatról, de fellép még a Holdeső, az Intermezzo Jazztrio, a Lunda, Haagen Imre és a Dalköltők Társasága és a Four Bones Quartett is, Kárász Eszter pedig elsősorban a családosokat várja vasárnap délutáni gyerekműsorával.

Nagy Bogi a kenesei pontonszínpadon július elején

Az idei programsorozat befejező állomása Balatonkenesén lesz az ünnepi hétvégén, augusztus 18-20 között. A parton és a part melletti álló ponton színpadon felváltva zajlanak majd az ingyenes koncertek a Széchenyi parkban. Péntek este igazi retró sztárparádé várható, hiszen egymás után zenél a ’80-as évek két meghatározó zenekara, az Exotic és az Első Emelet, késő este pedig a Keep Floyding előadásában csendülnek majd fel a Pink Floyd slágerei. A szombat este rock’n’roll-lázban telik majd, hiszen Andorai Péter és a Graceband, az Ati Edge and the Shadowband, a Nyughatatlan és a Filtol Rock’n’Roll Band is ebben a műfajban nyomja majd az ’50-es, ’60-as éveket idéző pörgős nótákat. Vasárnap pedig a Majré zenekar illetve a Carbonfools játszik, és egy különleges víz- és fényjáték, illetve a BalatONkoncert rezidense, DJ Matthew búcsúztatja az idei minifesztivál-sorozatot.

A BalatONkoncert minfesztivál-sorozat hátralévő állomásai:

08 04-06. Balatonfűzfő, Tobruk strand előtti vízterület

08 11-13 Balatonfüred, Tagore sétány előtti vízterület

08 18-20. Balatonkenese, Széchenyi park

A Szerencsejáték Zrt. kiemelt támogatásával megvalósuló fesztiválok remek szórakozást ígérnek, a fűzfői műsorok például a vízből, strandolás közben élvezhetők végig, máshol közvetlenül a part mellett áll majd az MVM Energiaszínpad névre keresztelt különleges színpadhajó, amelyen a műsorok zöme zajlik majd. A programsorozat két kenesei állomásán ráadásul két színpadon, felváltva dübörögnek majd a koncertek, igazi minifesztiválos hangulatban.

A BalatONkoncert ’23 kiemelt támogatója a Szerencsejáték Zrt., főszponzora az MVM Next, amelyek olyan játékokkal is hozzáadnak a programok népszerűségéhez, amelyek keretében közös fotót lehet készíteni a helyszínen a sztárokkal, illetve akár a backstage-ből is élvezhetők a bulik, vagy amelyek során a közönség szerencsés tagjai egy hajóban utazhatnak kedvenceikkel. A sorozat további támogatói – a Seiko, a Petrányi Autó, az Alchorythm és a Linerin – értékes ajándékokkal és további izgalmas parti aktivitásokkal várják a nézőket.

