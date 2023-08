A Sonline.hu kedden számolt be arról, hogy Homokszentgyörgyön elharapództak a bűncselekmények, s ezért a faluban élők éjszakánként járőröznek. – Szeretném megnyugtatni a kedélyeket, nem volt több betöréses lopás az elmúlt időszakban Homokszentgyörgyön, sőt ilyen eset nem is volt. Egy melléképületből történt lopás, egy gépkocsifeltörés és három besurranásos lopás történt augusztus 15-ig a községben, mondta érdeklődésünkre Fellegi Norbert, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese. – A község közbiztonsági helyzete és a lakosság szubjektív biztonságérzete semmivel sem rosszabb, mint a vármegye bármely másik településén, tette hozzá.

2021-ben 25 bűncselekmény történt egész évben a községben, ebből öt közlekedési volt. Tavaly 23 bűncselekmény történt, idén augusztus 15-ig 14.

– A lopások szokták elsősorban borzolni a kedélyeket, de 2021-ben mindössze kettő, tavaly egy történt. Idén január elseje és április 30. között egy sem, azóta augusztus 15-ig pedig öt lopás volt Homokszentgyörgyön, ismertette Fellegi Norbert.

A vármegyei rendőrfőkapitány-helyettestől megtudtuk: Homokszentgyörgyön, Barcson, Szulokban, Ladon, Patosfán és Kálmáncsán 11 körzeti megbízott lát el szolgálatot. – Ők a nap 24 órájában jelen vannak, és most meg is erősítettük a szolgálatot. Bűnügyi nyomozóink is rendszeresen jelen vannak, bűnügyi portyaszolgálatokat végeznek, nem gondolnám, hogy bármitől félni kellene Homokszentgyörgyön, fogalmazott Fellegi Norbert.

A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes nem lát különösebb veszélyt a faluban, illetve a térségben. – Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgármesterrel, járt a főkapitányságon is és értekeztünk, ahol elmondta, elkezdték kialakítani a helyi polgárőrséget. Eddig ilyen nem volt, de beszéltek arról is, hogy faluőrséget kellene létrehozni, viszont azt leszögezném: hazánkban ilyen jogi intézmény nincs, ellenben a polgárőrség a magyar rendőrség stratégiai partnere, folyamatos kapcsolatban vagyunk, tette hozzá.



Csak azt a bűncselekményt deríthetik fel, amelyikről tudnak

Fellegi Norbert felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség csak azokat a bűncselekményeket tudja felderíteni, amelyekről tudomást szerez. – Bátran jelezzék a rendőrségnek, ha bűnesetet tapasztalnak, mert az a dolgunk, hogy fenntartsuk a közbiztonságot, a bűncselekményeket felderítsük. Ehhez viszont az kell, hogy tudjunk ezekről, mondta.

A homokszentgyörgyi esetekkel kapcsolatban olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy a helyiek a vélt elkövetőkön igyekeztek bosszút állni. Ilyen esetről a rendőrség nem tud, de óva intett Fellegi Norbert az ehhez hasonló tevékenységtől. – Magyarországon kizárólag a rendőrség feladata a közrend fenntartása, ahhoz joga van a lakosságnak, hogy járőrözzön, figyeljen az utcán, hogy bűncselekmény elkövetőjét elfogják, de kötelesek átadni a rendőségnek. Senkinek nem ajánlom, hogy önbíráskodjon, ez bűncselekmény, ilyen esetben is intézkedik a rendőrség.



Fellegi Norbert: nincs különösebb veszély a faluban

Fotó: Muzslay P.