Régi adósságot törlesztve megújult mostanra a Kálmán Imre Emlékház külső homlokzata és nyugati oldalfala, a 20. század elejét idéző díszítő elemekkel együtt. Dr. Lengyel Róbert polgármester és Jánossy Gábor önkormányzati képviselő 22-én szemlélte meg az elkészült beruházást. Minden külső fa és fémszerkezeti elem megfelelő védelemmel ellátva és újrafestve, a már korhadt párkányok kicserélve, mindez 7,5 millió forint városi költségvetési pénzből. A tendernyertes kivitelező a budapesti Gázkar Kft. volt. Következhet majd a ház belső felújítása.

Réges-régi adóssága volt már ez is a mindenkori városvezetéseknek. Most ez a része letörlesztve. Nézzék meg, nézzétek meg, érdemes.

Aztán egy következő ütemben jöhet a belseje is, hisz az elektromos vezetékhálózat még az eredeti a falakban és a rossz szigetelés miatt az alagsor is meglehetősen nedves.

Jelen lévő munkatáraimat kértem, hogy az emlékház nyugati oldalán lévő füves, bokros terület tulajdonosával vegyék fel a kapcsolatot és kérjék, hogy tegyen ott rendet.

Mert hiába szép a megújult épületünk, ha a közvetlen szomszédság meg gyakorlatilag egy ótvaros "patkány tanya". Egy hét türelmi időt szabtam erre, ha nem lépnek a szomszédok, hatósági eljárást kezdeményezek.