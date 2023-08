– Nagy szükség volt rá, hogy megújuljon, mert rettenetes körülmények voltak. Akkora gödrök voltak, hogy két autó alig tudott elmenni egymás mellett. Kamionok járnak erre, teljesen tönkre tették az utat. Egy szakaszt már korábban felújítottak, és most ezt a részt is megcsinálták. A bolt parkolójáról nem is beszélve. Örülünk, hogy az is elkészült – mondta Varga Józsefné, helyi lakos.

– Most már elmondhatjuk, hogy Kaposfüreden a főbb útvonalak megújultak. Az Állomás utca, a Kaposfüredi utca, és a Szőlőhegyi utca is jó állapotba került. A bolt melletti parkoló és a hozzá tartozó járda is megújult. Most a Szőlőhegyi utca csaknem 60 méteres szakasza készült el több mint 6,5 millió forintból – mutatta be a katolikus templom mögötti frissen aszfaltozott szakaszt Nagy Attila, önkormányzati képviselő.

Fotók: Muzslay Péter

A Szőlőhegyi utcában 400 méter hosszan találhatók lakóházak, az út maga több mint egy kilométer hosszan a Desedáig elér. A település egyik legforgalmasabbnak számító útszakasza, amelyiken gyakran gabonaszállítás történik.