Eleinte láthatóan ijedten, az első óra elteltével aztán már valamivel mosolygósabban fedezték fel a fonyódligeti tábort az ukrán gyerekek ottjártunkkor. A csapat egyik fele vászon­szatyrokat festett meg, különféle feliratok, békeszimbólumok kerültek fel vidám színekkel az anyagra. Egyikre Szeretlek Ukrajna feliratot festettek.

Fotó: Nemeth Levente Foto



A fiúkat láthatóan jobban vonzotta a tűzoltók, a mentősök és a rendőrök bemutatója. Tömlőt ragadtak, újraélesztést tanultak. A pingpongasztaloknál is nagy volt a forgalom és a gokartba is egymás után szálltak be a táborozók.

Maksym Kárpátaljáról érkezett. – Nyolc-kilenc órát utaztam, de megérte, mert nagyon szép ez a környezet és finom ételeket kaptunk ebédre – mondta el a táborozó. Augusztus 20-án 500 ukrán gyermek is érkezett felnőtt kísérőikkel együtt a fonyódligeti Erzsébet-táborba az ukrajnai magyar főkonzulátus és az ukrán katonai parancsnokság, valamint a Görögkatolikus Metropólia közreműködésével. – Odesszából származom és nagycsaládos, valamint katonai családok gyermekeit hoztam el a táborba, a fiataloknak ez a nyaralás igazi kikapcsolódást nyújt, tudnak pihenni, itt nincsenek légi riadók – mondta el Drohan Svitlana kísérő.

Fotó: Nemeth Levente Foto



Négyszáz gyermek belső-Ukrajnából, a háború sújtotta övezetből utazott a Balatonhoz. Százan a Magyarországon élő ukrán, menekült családok gyermekei.

– Szeretnénk, ha a háború mielőbb véget érne és a béke visszatérhetne a régiónkba, de addig szeretnénk ezeknek a gyerekeknek örömet okozni barátságos környezetben. Tavalyhoz hasonlóan 500 ukrán gyermeket látunk vendégül Fonyódligeten - mondta el Pál Norbert, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos. Kiemelte: hazánk minden Magyarországra menekült ukrán embert segít és elszállásol. A háború kitörése óta 1 millió 180 ezer ukrán menekült lépte át a magyar–ukrán, magyar–román határt és közülük hatszázezren igényeltek segítséget.

– Volt, akinek élelmet, szállást adtunk, jelenleg 38 ezren adtak be menedék igényt, de még több folyamatban van – mondta el Pál Norbert kormánybiztos.

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke kiemelte: évente 180 ezer gyerek fordul meg az Erzsébet-táborokban, tavaly 300 ukrán gyerekeket, idén ötszáz fiatalt látnak vendégül. – Nagyon jó látni őket, hogy a megszeppenés után mosolyognak, jól érzik magukat és feltöltődve mennek haza.

Az ukrán gyerekeknek ez már a második háborús nyara, Fonyódligeten pihenhettek az idén is



Fotók: Németh Levente