A nyár rendszerint kiüríti augusztus végére a szülők pénztárcáját, pedig az iskolakezdés komoly terhet jelent, pláne, ha több gyermek is van a családban. Rövidebb a nadrág szára, elkoptak a ceruzák és kellene új iskolatáska is. Miután becsengetnek, akkor sincs vége a költekezésnek. Be kell adni az osztálypénzt és a menzadíjat is. Jó hír, hogy idén szeptembertől a menzaárak nem emelkednek. Több somogyi településen már nemcsak a gyerekek, hanem egyre több felnőtt is ide fizeti be a térítési díjat. Még mindig olcsóbban tudnak ebédelni, mintha egy kifőzdében vásárolnának menüt. Persze sokan kifogásolják, hogy nem mindig gyermekbarát a menü és nem olyan ízletes, hogy az iskolás megegye. Több helyen már mikrohullámú sütőket üzemeltek be az iskolákban, hogy az otthonról hozott ételt meg tudják melegíteni.

Mikor én iskolás voltam, szüleim és nagyszüleim is dolgoztak. Nem volt kérdés, hogy menzás legyek-e, s azóta sem bántam meg. A kis falusi iskola közkonyháján finomabbnál finomabb ételeket ettem, még a finnyás húgom is jóízűen falatozott. Sosem felejtem el az omlós aranygaluskát, amelyet a konyhás nénik nagyon finoman készítettek. Mindig hosszú volt a sor repetáért. Mivel már akkor is sok hátrányos helyzetű gyermek járt a suliba, így hétfő reggel mindig tartalmas tízóraival készültek. A kéttenyérnyi bundás kenyér hamar lecsúszott és sosem mondtak nemet a pluszadagra.

Az enyémekhez hasonló menzás emlékeket kívánok a most felnövekvő generációknak is.