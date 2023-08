Negyven-ötven éve a kaposvári Gárdonyi-iskola konyháján Kalmár Erzsike néni volt az élelmezésvezető, s ott dolgozott a fiatal Gyöngyi néni és idősebb konyhástársa, Mariska néni a József utcából, aki magyaros ízeivel közkedvelt volt a diákság és a tantestület körében is. Olyannyira, hogy uzsonnára repetát is kaptunk tőle az előző napokból maradt paprikás kolbászzsírral megkent puha fehér kenyérből, melyen reszelt sajt és vékonyra szeletelt savanyúság fokozta tovább a mennyei ízeket. Hogy megennék-e a mai tanulók mindezt uzsonnára? Gyanítom, hogy meg, de a XXI. századi egészséges táplálkozást prioritásként kezelő menzai köz­étkeztetés vélhetően már nem tenné lehetővé. Más a kínálat, jobban figyelnek sóra, cukorra, hogy egészséges legyen, s maradjon a felnövekvő generáció.

Van olyan iskolai menza, ahol ma is háziasabban főznek az átlagnál. Ilyen többek között a csurgói református gimnázium konyhája, ám a gyümölcs nem különösebben kedvelt a tanulók körében, de ez másutt is elmondható. Van olyan diák, aki eleve kihagyja a levest, a főzeléket, és kizárólag csak a fogára való ételt fogyasztja el. Ha egyáltalán éhes már délre, hiszen teleitta magát kólával, energiaitallal, és már tízóraira jóllakott magas zsírtartalmú nasival. A szülő ekkor is kifizeti a nem kevés, és vélhetően az ősztől tovább emelkedő étkezési díjat, esténként meg azt hallgatja gyerekétől: már megint ehetetlen volt a kaja. Ami, tudjuk jól, legtöbbször nem így van, hiszen finom ételek sora várja az éhes szájakat. Az ízléssel, a családi hagyományokkal, a szocializációval van baj. Ha otthon gyakran kerül asztalra virsli, ha az anya lusta főzeléket készíteni, s helyette inkább pizzát rendel vasárnapra, és ez jó a famíliának, akkor meg sem tudják ízlelni a gyerekek, milyen finom a töltött cukkini, a spenót vagy a sóska tükörtojással. Marad a finnyáskodás és az elégedetlenkedés. Vagy a szülők részéről a kijózanító megállapítás: te mindent kifumigálsz, pedig a világon sok helyütt éheznek. Magyarországon is vannak ilyen gyerekek.

Ekkor talán könnyebben lecsúszik a tökfőzelék és a sült kolbász, melynek zsírja másnap kenyérre kerülhet, sajttal és savanyú uborkával. Az ízléssel, a családi hagyományokkal, a szocializációval van a baj.