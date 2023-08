Ritkán fordul elő olyasmi, hogy egy hullócsillag, amely lényegében az űrben keringő kő, vagy porszem, földet is ér. De nem is lehetetlen. Meteoritészlelések többször voltak a történelem során, de közülük egy olyan volt, amelynek bizonyítéka is ránk maradt, a második világháború idejéből.

– Somogyban még harcok dúltak akkoriban, Nagybajom környékén. Mike irányából lövésekhez, ágyúdörgéshez hasonló hangot hallottak, amikor a meteorit becsapódott – mondta érdeklődésünkre Mosoni László, a zselickisfaludi Zselici Csillagpark vezetője. A korabeli elbeszélések szerint csak kevesen észlelték a meteorit becsapódását, mivel akkor heves légi harcok dúltak a területen. A lehullott anyagból Somssich Gyula gróf még 1944 nyarán két kisebb töredéket küldött Budapestre Sztrókay Kálmán professzorhoz további vizsgálatra. Helyszíni vizsgálatra csak egy évvel később volt lehetőség, de a háborús veszteség miatt az égből hullott kődarab maradványai elvesztek.

A begyűjtött darabokat megvizsgálták a szakemberek a kor legmodernebb eszközeivel és az eredményekről be is számoltak a Földtani Közlönyben 1953-ban. Ennek alapján kiderült, hogy úgynevezett a kőmeteoritok jellegzetes fajtája, kondrit lehetett a Mike elnevezésű meteorit. Ez volt az utolsó szemtanús és dokumentált meteorithullás hazánkban. A Mike meteoritot 2018-ban az év meteoritjának választotta a meteoritikai közösség.

Csak az emléke maradt fent

A Mike meteorit megtalált darabjai a budapesti Természettudományi Múzeumba kerültek, azonban ez 1956-ban megsemmisült. – Az épület akkoriban még a kiskörúton állt, a forradalom idején azonban leégett, és vele együtt a Mike meteorit is odaveszett – tájékoztatott Mosoni László. Csak nagyon régi fotók maradtak és apró szemcsék, amelyeket gyűjtők őriznek magángyűjteményeikben.



Meteoritgyűjteményt is láthatunk a Zselici Csillagparkban.