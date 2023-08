Éppen ezért a nyárigumiknak speciális igényeknek szükséges megfelelniük: egyrészt jól kell bírniuk a forróságot, hiszen, a Magyar Közút munkatársainak mérése alapján egy 34 fokos nyári napon az aszfalt hőmérséklete akár az 52 fokot is elérheti. Másrészt az abroncsoknak ugyanolyan megfelelő tapadást kell biztosítaniuk a nyaranta gyakori záporok, zivatarok esetén is, mint amilyen jó menetstabilitást és teljesítményt garantálnak egy kánikulai napon is a száraz utakon. És még az sem mindegy, hogy mire használjuk az autónkat – te melyik típusban ismersz magadra nyári utazásaid során? A következőkben a vezetési stílusodnak megfelelően olvashatsz tippeket arra, hogy merre érdemes elindulni egy nyári kaland során.

A nagy utazó

Azoknak az autósoknak, akik szinte az egész nyarat a kocsiban töltik, és úgy ismerik az országutakat és autópályákat, mint a tenyerüket, egy olyan abroncscsalád a tökéletes választás, amelyre minden körülmény között számíthatnak. Ha szeretsz szép helyeken autózni, és nem ijedsz meg a hosszabb távoktól, tökéletes nyári autós kirándulás lehet Lillafüred felkeresése, de a Káli-medence, a Nagvázsony-Pula-Vígántpetend-Kapolcs-Monostorapáti útvonal is lenyűgöző látványt és kellemesen kanyargó utakat kínál. Egészen más jellegű, de legalább olyan lenyűgöző tájat szel át a 33-as út, amely Tiszafüred és Debrecen között fut végig az Alföldön, érintve a Hortobágyi Nemzet Parkot is. Aki szívesen elautózik a határon túlra is, annak izgalmas programot kínál Szlovénia legmagasabban fekvő hegyi útja, a Mangart-nyereg csúcsához vezető 902-es is, amely hatalmas szakadékok mellett visz végig, és a hegy tetején egy hurokban ér véget.



A környezettudatos

Az elektromos járművet vezetők körében különösen fontos, hogy az autóhoz vásárolt gumiabroncsok is minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Számukra tökéletes választás lehet egy kimondottan elektromos autókra tervezett nyárigumi, ami figyelembe veszi az akkumulátorok miatt megnövekedett össztömeget, és a mximális hatótáv érdekében minimalizálja a gördülési ellenállást. Ha valamivel, hát ilyen autóval érdemes felkeresni például az Agostyáni Ökofalut, amely több mint 25 éve várja az idelátogatókat, hogy a fenntartható életmód több mint ezeréves tudását adja át. Hasonlóan páratlan élményt kínál a slow life szerelmeseinek Szentantalfa is, a Balaton-felvidék páratlan panorámájú ökogazdasága, ahol a Nemzeti Park igazgatósága a régió őshonos állatfajaival alakított ki Majorságot. Meseszép tájaival és hagyományőrző programjaival az Őrség felkeresése is jó választás lehet.

A városi cirkáló

Mindegy, hogy a gyerekeket viszed az úszótáborba, vagy munka után intézed még gyorsan a bevásárlást, ha elsősorban a városban vezetsz, elengedhetetlen, hogy abroncsaid a felforrósodott aszfalton is tökéletes tapadást biztosítsanak, valamint a gyakori fékezések és a sokszor megtett kisebb távolságok mellett is optimális fogyasztást tegyenek lehetővé. Ha nem szívesen hagyod el a város kényelmét, vagy nincs időd egy hosszabb utazásra, de szívesen kiszakadnál kicsit a mindennapok zsongásából, keresd fel a Piczinke Póniudvart a Normafán, ahol mini pónit, nyuszit és törpe kecskét is simogathattok, de a természet közelségét élvezhetitek a Kiscelli kastély környékén is, vagy hűsölhettek egyet a zuglói japánkertben.

Válassz a vezetési stílusodnak megfelelő nyárigumikat!



Bármi legyen is az úti célod, és bárhogyan utazol is, a Hankook nyári gumiabroncsai segítenek eljutni úticélodhoz!. A különböző típusok között pedig mindenki megtalálhatja a saját vezetési szokásaihoz legjobban passzoló abroncsot. A Hankook kifejezetten elektromos járművekhez tervezett prémium gumiabroncsa, az iON evo a legjobbnak bizonyult az Auto Bild 2023-as gumiabroncs-tesztjén , melyben azt vizsgálták, hogy vajon a csúcsteljesítmény és a kiváló biztonsági tulajdonságok összeegyeztethetők-e a lehetséges legalacsonyabb gördülési ellenállással maximális hatótávolság mellett. A teszt eredményei alapján az iON evo abroncsok használatakor nem szükséges választani a biztonság és a vezetési élmény, valamint a hatótávolság és a környezet között, mert ezek a nyárigumik a különböző követelmények mindegyikében kiegyensúlyozottan teljesítenek.

A gyakran és hosszú távokon utazók értékelni fogják majd a Ventus Prime 4 nyújtotta optimális kezelhetőséget és kényelmet, míg a Kinergy Eco 2 a stabilitás mellett az üzemanyagtakarékos vezetést is elősegíti.

Amennyiben nyáron kelünk útra, érdemes a vezetési szokásainknak és a körülményeknek megfelelő úticélt és az ehhez megfelelő abroncsot választani annak érdekében, hogy felhőtlen legyen a vakáció.