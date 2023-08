Retró lovas napközi kezdődött hétfőn a Meistro Lovastanyán, a lovagláson kívül lufipárbaj, tollaslabdacsata és ugrálókötelezés is várja a gyerekeket. Szellő, Lotti, Csibész és Stella állandóan kész a gyakorlásra, a gyermekcsapat kora reggeltől délutánig naponta két foglalkozáson vesz részt.

– Tekerd meg jól! – hangzott az ukáz, amikor a karikásostor-forgatás fortélyaival ismerkedtek a lovasok. Kisné Meiszterics Edit lovasoktató azt mondta: olyan programmal várták a gyerekeket, amelyek minden nap új élményeket tartogatnak számukra.

– Nincs laptop és mobil nyomkodására sincs idő, ellenben reggeltől délutánig folyamatos elfoglaltságot biztosítunk – mondta.

– A gyerekek délelőtt és délután összesen kétszer lovagolnak, s az állatgondozás fortélyain kívül alig várják, hogy a csikókkal, Juniorral, Giróval és Dongóval foglalkozhassanak. Hamarosan végéhez közeledik a vakáció, ez az utolsó teljes hetes napközink, s eredményes idényen vagyunk túl. Fegyelmet, kitartást ad a lovaglás, s szerintem ezen kívül sok területen fejleszti a kamaszok képességeit, sőt van, akinél még a szorongást is mérsékli. Volt olyan táborozónk, aki két napig alig szólalt meg, aztán a lovaglás, a közösségben eltöltött idő hatására a harmadik napon szinte egyik óráról a másikra feloldódott, barátkozott. A csapatunkat ezek a sikerek is motiválják. Barna Lilla hatéves múlt, s a legfiatalabb táborozóként örül, hogy az egész napot a lovak között töltheti. A 17 éves Horváth Anna bő három éve lovagol Kaposváron, ahol szerinte igazi közösség kovácsolódott össze, s a résztvevők között barátságok is kialakulhatnak.



Jön a túraverseny – Az idén egészen távolról is érkeztek jelentkezők – mondta Kisné Meiszterics Edit. Előfordult, hogy a családjával Németországban élő diák kaposvári nagymamájánál töltötte a vakációt, s minket választott. Akadt, aki Budapestről, Székesfehérvárról utazott hozzánk – mondta.

A csapat szeptember 3-án rendezi meg a III. Meistro Túraversenyt, ahol a Zselicet fedezik fel a lovasok, s októberben baráti találkozót és házi kupát szerveznek.