– A vadmacska párosodási időszaka februárra, márciusra tehető. A házi macska ettől eltérően, tavasztól őszig bármikor képes utódokat nemzeni. Minden hibrid alom veszteség a vadmacskaállományra nézve. Az utódok kisebb termetűek, érzékelésüket, bundájuk tömörségét is befolyásolhatja – mondta a kutató. Fontosnak tartja az európai vadmacska élőhelyeinek, ezen keresztül állományának megőrzését. A vadmacska kizárólag ragadozó, a házi macska pedig már az ember által kínált kevert táplálékot fogyasztja, ezért a két faj bélcsatornájának hossza sem egyezik.



Gyakori találkozások és szaporodás esetén, a kisebb létszámban jelen levő vadmacska jellegzetességeit tekintve fokozatosan beolvad a sokkal gyakoribb házi macska, vagyis egy másik faj állományába, genetikai elmocsarasodás következik be. A vadmacska közepes méretű ragadozó, a vörös rókával egy táplálkozási szinten áll, fontos szerepet tölt be a táplálékláncban, annak több szintjére is hatással van a jelenléte. A hús a kizárólagos tápláléka főként pockok, egerek formájában. Ha keveredik a házi macskával, már más eleséggel is megelégszik. Például a téli táplálékhiányos időszakot települések, tanyák környékén is átvészelheti, baromfit, házi kosztot is fogyaszthat. Lanszki József véleménye szerint nem a házi macskák, hanem az ember felelős a vadmacska populációjának veszélyeztetéséért. A felelős társállattartással, így az ivartalanítással, sok probléma megoldódna.

Néha a vadmacskát is menteni kell, Balatonfenyves közelében engedték el a sérülten befogott ragadozót.

Az emberen múlik a macskasors

Tarnavölgyi Gábor, a Kapos Állatbarát Alapítvány macskaügyi felelőse szerint a felelős állattartás hazánkban sajnos a macskatartóknál még annyira sem jellemző, mint a kutyatartóknál, ráadásul annak ellenére, hogy Magyarországon több házi macska él, mint kutya, a macskákkal kapcsolatos problémák indokolatlanul kis figyelmet kapnak.

– A bekerített udvarról egy kutya nem szabadul ki könnyedén, ám egy macska bárhonnan kijut. Az a tapasztalatunk, hogy főleg a falvakban törődnek kevésbé a macskakérdéssel. Csak ivartalanítással lehet a folyamatosan szaporodó házimacska-állományt kordában tartani. A legideálisabb az volna, ha minden macska a négy fal között lakna. Mi is szívesebben adunk olyan helyre cicákat, ahol lakásban tartják – mondta Tarnavölgyi Gábor. Szerinte több támogatott macskaivartalanítási programra lenne szükség, hogy a kispénzű gazdik is költhessenek kedvencük sterilizálására.