Vannak dalok, amelyek az idő múlása ellenére is fennmaradnak és nagyszülőkről szülőkre, szülőkről gyerekekre szállnak. Felnőtt egy új generáció, amelyik már csak hallomásból tudja, hogy milyen is volt a 60-as évek Magyarországon. Számukra az már történelem. De mégis, ha bulizni kezdenek, akkor az első dal legtöbbször a Csavard fel a szőnyeget. Ez az az ikonikus sláger, amivel a Fenyő Miklós vezette Hungária az 1968-as Ki mit tud?-on indult. A Made in Hungária musical a Fenyő család 1962 körüli Amerikából való hazatérése és a Hungária együttes 1968-as Ki mit tud? győzelme közötti éveket mutatja be, leszűkítve néhány hónapra. A történet alaphelyzete: a hatvanas évek elején Amerikából „visszadisszidál” egy tipikusan magyar, angyalföldi család: Fenyőék. A fiatal Ricsibe ott kint mélyen beleivódott mindaz, ami egy tizenévesnek Amerikát jelentheti: a rágó, a Marlboro, a hawaii ing és mindenekelőtt a rock and roll. A kinti élmények és egy megszállott lemezgyűjtő rádióműszerész hatására elhatározza: zenekart alapít. Itthon azonban ezalatt sok minden megváltozott: régi barátai új vezért követnek és gyerekkori szerelme is mással jár…

Fenyő Miklós és Tasnádi István darabja egy fiatal zenekar kalandjait meséli el, akik az amerikai álom után vágyakozva próbálnak kitörni a szocialista valóságból. Az előadásban látható figurák és helyzetek bárminemű összefüggése létező emberekkel nem a véletlen műve.