Kovács András Egerből jött a Kaposvári Campusra. – Szarvasmarhákat tartunk és emiatt jelentkeztem ide agrármérnök szakra – tette hozzá az elsőéves hallgató. Somogyvári Tamás ugyancsak agrármérnöknek fog tanulni. – Öt kilométerre lakom Somogyváron, egyedüli gyerekként tovább kell vinnem a családi vállalkozást, emiatt tanulok itt, ebben a melegben a vizes programokat várom a legjobban - mondta el a gólya. – Azt mondták, hogy a pólót viselni kell négy napig, így biztos jó büdösek leszünk – mondta mosolyogva Kiss Zoltán.

Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója köszöntőjében elmondta: a sokszínű campus célja, hogy piacképes és gyakorlatorientált tudást adjon. – Szeptembertől az egyetem campusain 3300 fiatal kezdi meg tanulmányait, több, mint harminc százalékkal többen, mint a korábbi évben – emelte ki a főigazgató.

Fotó: Muzslay Péter

Szita Károly, Kaposvár polgármestere elmondta: nagy öröm látni ennyi fiatalt a Kaposvári Campuson. – Javaslom Önöknek, hogy nézzenek körül a városban is, nem nagy a távolság, busz is jár, jöjjenek egyenek-igyanak egy jót, nézzenek körül, de a város maradjon épségben – tette hozzá. – Jól nézzétek meg a mellettek álló társaitokat, ők lesznek, akikre a következő három és fél évben számíthattok, zhk-on, vizsgákon és egyetemi rendezvényeken – mondta el Gludovátz Ferenc, a MATE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke. A fiatalok csapatépítő vetélkedők, közösségépítő programok várják, de a Kaposvári Virágfürdőbe is ellátogatnak