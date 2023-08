Tisztelt Polgármester úr!

Az elmúlt napokat Balatonlellén töltöttem. Kapcsolódásom a településhez már közel harminc évvel ezelőtt kezdődött és mindig szívesen térek vissza évente többször is mint vendég. De amiért most írok Önnek és ezt nyílt levél formájában teszem az a köszönet. Igen a köszönet, amit Önnek és a várost irányító képviselőtestület tagjainak és valamennyi a működéshez munkájával hozzájáruló dolgozónak teszem. Elég jól ismerem a Balatont, mely a korábbi munkából is adódik. Mostanában sokszor kritikus szemmel figyelem a tevékenységeket, ami Közép-Európa legnagyobb tava körül zajlik. Sajnos nem veszik figyelembe, hogy ez a kincs nem csak személyeké, ha nem minden magyar emberé és a víz használata díjtalanul mindenkit megilletne. Na de Balatonlelle egy olyan példa amire elmondhatjuk, hogy fehérholló. Miért is merem ezt mondani? Hát most leírom mert ezt nagyon sokan tudják, de talán kevesen mondják el, mert itt Lellén ez talán még természetes. A városban mindenki jól érezheti magát. Az nagycsaládos, aki anyagilag nem mindent engedhet meg magának és az a kisnyugdíjas, akinek meg kell gondolnia egész évben mire költi kis pénzét. De ugyanakkor jól érezheti magát a tehetősebb réteg is. A város több kilométeres szabad stranddal rendelkezik. Tagolva a legnagyobb a város közepén pázsitos több sportolási lehetőséget biztosító pályák, büfék, kölcsönzők majd a kisebb területű családias hangulatú ingyenesen kiépített fürdőzést biztosítóterületek, ahol tiszta díjtalanul használható mellékhelyiségek. Mindezek mellett a város egész területén díjtalan parkolás. Ha ezeknek a költségeit nézzük más településen akkor bizony már enni inni nem tudnak a hasonló alacsonyjövedelmű emberek, mint Én. Az Önáltali rányitott városban bizony ezeknek a költségeknek a megtakarításával már is könnyebben nyaralhat egy család. De aki úgy gondolja annak ott van a magasabb színvonalat biztosító Napfény strand. A kikapcsolódást segíti a szabadtéri színpad sok-sok programja, a Nemzeti Cirkusz és vidámpark. Ha rosszabb az idő akkor sem kell megijedni mert a Vili vonat városnézése vagy egy kellemes túra után Kishegy gyönyörű panorámát biztosító kilátója is kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Az esti séta a fényárban úszó városban nagyon kellemes. A zenélő óra működése egy pillanatra gondolkozóba hoz minden embert, aki békét akar a világban. Mindezt átéltem egy szép tiszta parkba leülve egy padon





„A gyermekáldozatokért a gyermeki jogokért” emlékmű szomszédságában.Polgármester Úr köszönöm! Köszönöm, hogy ezeket az élményeket láthatom átélhetem még a Balatonon. Nincs nyaralóm, házam Balatonlellén és nem is szándékozom vásárolni csupán csak nyitott szemmel jártam és kellemesen éreztem magam a városban.





Dunavarsány, 2023. 08. 12. id.Svétecz Tibor