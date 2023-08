Olaszországi turnéra indul a barcsi Boróka Táncegyüttes. Ezen a héten átszelik az olasz csizmát, a hegyekben és a tengerparton egyaránt fellépnek. Augusztus 16-án kezdődik Trevisoban a 34. Nemzetközi Néptáncfesztivál, amelyre meghívást kaptak a barcsi táncosok is. Az ismeretség egy 10 évvel ezelőtti közös szerepléshez köthető, mely után az olaszok már egyszer meghívták, és vendégül látták a Boróka seniorcsapatát, ám ők maguk nem tudtak élni a viszont meghívással, és nem tudtak részt venni a barcsiak rendezvényén.

Most újból szereplésre kérték a barcsi táncosokat. Az út azonban nagyon költséges, ezért az elmúlt hetek nem csak próbákkal teltek a Borókánál, hanem támogatásgyűjtéssel is. A Somogy Vármegyei Önkormányzat, Barcs önkormányzata és a barcsi roma önkormányzat sietett a segítségükre, valamint környező települési önkormányzatok és több vállalkozás is támogatta az utat, hogy eleget tehessenek az olasz meghívásnak a Borókások. Közel 90 helyről érkezett kisebb-nagyobb felajánlás, kétezer forinttól 100 ezres nagyságrendig.