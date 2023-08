Lukács Istvánné kertjében különösen jól érzik magukat a növények, a paradicsomok pedig akkorára nőnek, hogy egy kisebb család is jóllakna belőlük. Legutóbb hétfőn szedtek le egy 70 dekagrammos termést a kiliti kertből. – Egyik nap szedjük, másik nap feldolgozzuk a paradicsomot, nem kis munka a termés tartósítása, mondta érdeklődésünkre Lukács Istvánné. Hozzátette: az óriás és ökörszív paradicsom palántákat készen vásárolta, viszont a sok gondoskodás és jó időjárás nélkül nem nőttek volna ekkorára.

70 dekgarmmot nyomott a kiliti óriás.



– Jó marhatrágyával betrágyázott a talajba kerültek a palánták és kellett a rendszeres öntözés. Volt időszak, amikor minden nap öntöztük, de az is hozzájárult a sikerhez, hogy idén nagyon kegyes volt az időjárás hozzánk. Tavaly nem dicsekedhettünk ilyen szép termésekkel, az időjárás miatt akkor annyi volt hogy életbe tartottuk a növényeket, mondta Lukács Istvánné.

A siófoki asszony kertjében vegyszermentesen nevelkednek a paradicsomok, padlizsánok, uborkák és répafélék. – A paradicsomokat egyedül szódabikarbónás vízzel és tejes oldattal permetezzük, ha szükséges. Ez idén megvédte a hervadásos fonnyadástól is a növényeket, tette hozzá a szakmabéli hobbikertész.

Persze karózni kell a paradicsomokat, mert óriási termések növekszenek rajtuk, amit a növény nem képes megtartani. Alulról a leveleket le kell szedni, hogy a földre ne érjen le, mert úgy megindul a fertőzés.

Olyan fajtákat nevelnek Lukácsék kiliti kertjükben, amelyek lé- és hústartalma nagyon magas, ezért befőzésre alkalmasak. Lukács Istvánné paradicsomlevet készít belőlük, de különböző fűszerezésű olasz szószok formájában is üvegbe zárja a nyár ízét.

Mamma mia! - házilag is készülhet az olaszos finomság

Az igazán gyakorlott háziasszonyok tudják, hogy a túl sok paradicsom kifejezés, egy fekteöves asszony szótárában nem létezik. Hiszen számtalan módja van a lédús növény felhasználásának. Mi most csak egyet mutatunk be, ez pedig az isteni olasz mártás készítése. Nem kellenek hozzá különleges hozzávalók, csupán pardicsom és fűszerek, no meg idő. Ugyanis a lényeg a lassú főzésben van, amely során jellegzetes aromát kap a paradicsom. Forrón kell dunsztba helyezni és teljesen tiszta üvegeket és eszközöket szabad csak használni, ez segít abban ugyanis, hogy sokáig elálljon az elkészült finomság. A videónkban bemutatott recept pedig még pizzaszósznak sem utolsó.

Amerikai a rekorder

Mint mindenből, paradicsomból is van "leg" a Guiness-rekordok könyvében. A világ legnagyobb pardicsom termését Del és Julie Faust szüretelte le stillwateri (USA) kertjében tavaly. A növény közel 5,3 kilogrammot nyomott közel 83 centiméter volt a körmérete. Egy nem megerősített másik óriás ugyancsak az Egyesült Államokból, amely Dan Sutherland kertjében nőtt még ennél is nagyobb volt. A termesztője szerint 7,64 kilogrammosra nőtt, de azt nem jegyeztette be a Guiness-rekordok könyvébe.