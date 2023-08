Révészné Bellai Csilla arról is beszélt, a Kaposvári Református Egyházközség a kárpátaljaiaknak kifizette a tábor díját és az útiköltséget, valamint a többieknek is jelentős kedvezményt biztosított. Azonban az áremelkedések miatt a családoknak így is bőven volt kiadásuk. – Azt hittük, hogy emiatt kevesebben leszünk, de így is több mint kétszázan jelezték, hogy eljönnek, és itt is vannak – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Összetartja a magyarságot az egyhetes tábor

A találkozó szervezői az egész hetet arra építették, hogy a fiatalok Istennel találkozzanak a vízpartok mellett.

– Csupa olyan bibliai történetet veszünk és viszünk tovább, valamint alkalmazunk, ami arra utal, hogy a vízpart mellett hogyan lehet az Úristenre rátalálni – mesélt a tematikáról Révészné Bellai Csilla. – Jákob tusakodásától kezdve, a mózesi tengercsodán keresztül, a keresztelésig, többféle történetet ismerhetnek meg a fiatalok – tette hozzá a lelkipásztor.

Héder-Nagy Tamara lapunknak elmondta, azért szeret részt venni a találkozón, mert összetartja a magyarságot. – Egy óriási lelki feltöltődést kapok az egy hét alatt. Rengeteg keresztyén program megirigyelhetné azt a lelkiséget, ami ezekben a fiatalokban, szervezőkben és lelkészekben megvan – fogalmazott a Kárpátaljáról érkezett táborozó.

A szatmárnémeti Bajii Lóránt Szabolcs érdeklődésünkre elmondta, azért is érkezett a táborba, hogy Isten útján jobban megismerje.