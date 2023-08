Az előző tanév, június végén kiírattak öt gyermeket a nágocsi iskolából, és ezzel annyira lecsökkent az alsó tagozatos intézmény létszáma, hogy a törvényben előírt számot nem érték el, tudtuk meg a településen. A tankerület egy-négy összevont osztály működését engedélyezte. Júliustól szabadságon voltak a pedagógusok, de akkor már tudni lehetett, hogy a nágocsi iskola tagintézmény-vezetője nyugdíjba megy, mert ezt májusban bejelentette. A nyugdíjazás miatt egy tanító álláshely megüresedett, és erre hiába hirdettek pályázatot. Egyetlen tanító maradt volna az egy-négy összevont osztályra, aki azonban nem vállalta a feladatot, lévén Balatonboglárról járt be, és a közelben talált magának egy másik tanítói állást.

Az iskolabezárás miatt az andocsi iskolában minden nágocsi pedagógusnak állást ajánlottak, még a Boglárra távozónak is, sőt a technikai dolgozóknak egyaránt. Van, aki már elfogadta a felajánlást. A nágocsi gyerekek integrációját Andocson teljesen meg tudják oldani, de az elé sem gördítettek akadályt, ha a szülők más iskolában gondolkodnak. A két falu között három kilométer az út, és a gyerek szállítását a tankerület vállalta a szülőknek adott tájékoztatás szerint. Kerestük az andocsi Szent Ferenc Általános Iskolát, de nem akartak nyilatkozni, így a Siófoki Tankerületi Központnak tettük fel a kérdéseinket, melyekre várjuk a választ.

Sajnálatos az iskolabezárás, hiszen a nágocsi oktatási intézmény most lenne ötven éves, hívta fel erre a figyelmünket Simor Ákos, Nágocs polgármestere, de a születésnap szomorúra sikerült. A gyermekek létszáma folyamatosan csökkent, ezért a levegőben lógott, hogy a bezárás előbb-utóbb megtörténik, ennek ellenére későn kaptak tájékoztatást róla, tette hozzá. Későn dőlt el az iskolabezárás, de ezt a polgármester nem a tankerület hibájának tartja, mert szerinte a helyi pedagógusok is sokat „dilemmáztak”azon, hogy mit tegyenek. Ez a helyzet eredményezte, hogy a szülők közül sokaknak az utolsó tíz napban kellett kapkodniuk az iskolaválasztással. Az iskola elvesztése fájdalmas, mert fontos szerepet játszott a település életében, és a vidékre költöző családoknak is szempont az, hogy hol iskolázhatják a gyermekeiket. Emiatt a jövőben Nágocs hátrányt szenved, szögezte le.